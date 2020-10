Peter Sagan, 'muy feliz' por volver a ganar un año después

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), triple campeón mundial y con 114 victorias en su currículum, llevaba un año de sequía y casi se le había olvidado la ceremonia de levantar los brazos, pero en la décima etapa del Giro ganó y se estrenó en la carrera rosa, un motivo para sentirse 'muy feliz'.

'Estoy muy feliz por el reencuentro con las victorias, lo llevaba intentado desde que comenzamos la temporada en la Strade Bianche, y luego en San Remo, el Tour de Francia.... Estuve mucho tiempo en el podio o entre los cinco primeros, pero mi última victoria fue el año pasado en el Tour. Hacía mucho tiempo', declaró.

Con 30 años, ha firmado 17 triunfos en las 3 grandes: 12 en el Tour, 4 en la Vuelta y uno en el Giro. En la jornada del fin de la mala racha, el éxito llegó de manera inesperada.

'No tenía el plan de marcharme y llegar en solitario. He tenido que conformarme con ser segundo, tercero, cuarto... pensé en no intentarlo más, y ahora llega la victoria. Estoy muy contento', relató.

Sagan, ganador de Tour de Flandes y París Roubaix, calificó de 'especial' la victoria en Tortoreto Lido.

'He ganado con mi estilo, haciendo mi carrera, dando espectáculo. Eso me ha llevado al triunfo, que en este caso es especial', subrayó.

EFE