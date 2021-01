Peterhansel: 'No hemos firmado la especial perfecta'

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El francés Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini JCW) lamentó no haber 'firmado la especial perfecta' en la octava etapa del Rally Dakar, cuya general domina en la categoría de coches, aunque su ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) se redujo a 4 minutos y 50 segundos.

El líder de la general subrayó que en esta edición del Rally Dakar 'cada minuto importa' y se mostró autocrítico tras haberse dejado tres en la especial de este lunes, de 375 kilómetros.

'Nos hemos colocado delante bastante rápidamente pero, en la primera parte, me he saltado varias notas de Eduard y he tenido que dar media vuelta, así que hemos perdido algo de tiempo. No hemos firmado la especial perfecta', afirmó.

De cara a las cuatro etapas finales hasta la meda de Yeda, Peterhansel comentó: 'Está reñida la carrera, un poco como el año pasado, y uno no puede bajar la guardia pues cada minuto importa. No cometer ningún error es prácticamente imposible, pero lo que sí hay que evitar a toda costa son los grandes errores'.

En ese sentido, 'Monsieur Dakar', trece veces campeón de la prueba y favorito en esta edición, explicó que el domingo, en la primera parte de la etapa maratón, rompió 'un brazo de suspensión'. 'Contamos con un camión de asistencia que nos lo cambió en seguida y pudimos reanudar la ruta como si nada', apuntó. EFE