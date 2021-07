Petkovic: 'La expulsión condicionó el partido'

San Petersburgo, 2 jul (EFE).- El seleccionador suizo, Vladímir Petkovic, consideró que la expulsión de Remo Freuler en la segunda parte “condicionó” el partido ante España, ya que ocurrió después del empate de su equipo, que acabó cayendo en la tanda de penaltis.

“Desafortunadamente, la roja condicionó el partido. No vi bien la jugada, pero creo que fue muy rigurosa”, dijo Petkovic al término del partido en el estadio Krestovski.

Petkovic se mostró extrañado de que un árbitro inglés sancionara con tarjeta roja la acción de Freuler. “En Inglaterra esa jugada es falta, pero nunca roja”.

“Puede ser que le tocara, pero fue una decisión severa. Tuvimos que jugar con uno menos durante mucho tiempo contra un equipo tan fuerte. Fue muy difícil para nosotros”, apuntó.

El seleccionador helvético aseguró que, sea como sea, sus jugadores se pueden ir a casa “con la cabeza bien alta”.

“Yo soy siempre positivo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Todos mis jugadores fueron unos héroes esta noche. No me puedo quejar de nada. Me quito el sombrero ante mis jugadores. Lo dimos todo. Estuvimos cerca de las semifinales”, afirmó.

Reconoció que el esfuerzo realizado en la prórroga influyó en la falta de acierto de sus jugadores en la tanda de penaltis. Marcaron uno, fallaron otro y los otros dos los paró el guardameta español.

“Algunos llegaron muy cansados. Los penaltis son siempre una lotería y esta vez perdimos”, señaló.

Además, felicitó al ganador, España, que disputará en Londres las semifinales ante el ganador del Italia-Bélgica.EFE