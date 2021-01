Pezzolano asevera que Pachuca no puede volverse loco por la falta de gol

Pachuca (México), 26 ene (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, advirtió, después de que su equipo cayó 0-1 ante Cruz Azul, que sus dirigidos no pueden perder la cabeza por los fallas frente al arco contrario.

'Variantes de gol tenemos, sólo nos falta el toque final a la red, no podemos volvernos locos, debemos tener paciencia para empezar a festejar', aseguró el técnico al final del juego de la fecha tres del Clausura 2021.

En el primer tiempo del duelo, Pachuca tuvo más posesión de balón, pero no encontró claridad frente al arco. En el complemento, Cruz Azul hizo el 0-1 en un tiro de esquina. Pachuca apretó, metió a La Máquina contra su arco, pero no tuvo puntería para empatar.

Ante la cantidad de oportunidades creadas por su equipo, Paulo Pezzolano reconoció frustración por no lograr al menos el empate.

'Claro que causa bronca que te conviertan en una oportunidad que tuvieron y nosotros fallemos tanto, pero estoy seguro de que vamos a revertir esta situación. Nos falta lo más importante del fútbol que es hacer los goles', insistió.

A pesar de los fallas ofensivas, el timonel confió que con el paso de los partidos encontrarán la contundencia.

'No me preocupa, me preocuparía si no tuviéramos opciones de gol porque lo que nos pasa sólo es cuestión de puntería. Estamos tranquilos por el número de opciones creadas y la actitud de mi equipo que siempre sale a ganar'.

Pezzolano también analizó el planteamiento táctico que Cruz Azul ofreció.

'Ellos vinieron a defender, metieron mucha gente atrás y nosotros buscamos por todos lados, pero no encontramos el gol'.

El uruguayo subrayó que en su cuadro defensivo deben mostrar mayor concentración para no recibir goles en jugadas tácticas.

'Hay que tener más atención en el balón parado porque si pierdes la concentración no hay trabajo que nos salve. Hoy nos sucedió en un tiro de esquina donde ellos nos remataron y consiguieron su anotación'.

Con la derrota ante Cruz Azul, Pachuca se quedó con dos unidades en la decimoquinta posición del certamen. El equipo dirigido por Pezzolano empató 1-1 en la fecha uno ante Juárez FC y en la dos 0-0 contra León.

En la jornada cuatro del torneo Clausura 2021, el Pachuca visitará al Mazatlán FC el próximo viernes.EFE