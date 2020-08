Pezzolano no se fue satisfecho en la victoria del Pachuca ante el Querétaro

Pachuca (México), 6 ago (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, dijo este jueves que no se fue satisfecho en la victoria de su equipo ante los Gallos Blancos del Querétaro, en la tercera jornada del Apertura 2020.

'No se jugó un buen partido, esperábamos hacer las cosas mejor. Sinceramente me voy con una sensación de derrota, esperaba un funcionamiento mejor, ser superior al rival y en el juego no se vio, hay que trabajar', explicó en conferencia.

Pezzolano, antiguo estratega del Liverpool de su país, explicó que su escuadra no aprovechó la expulsión de Kevin Escamilla desde el minuto 34.

'Nos faltó movilidad, saber ser protagonista en nuestra cancha con un jugador más. Ahora viene León (en la cuarta fecha), que es un rival duro que retiene la pelota, un partido totalmente diferente a éste', añadió el técnico de 37 años.

El oriundo de Montevideo aceptó que no ha logrado sacarle provecho a su plantilla, que en tres partidos suma una derrota, un empate y el triunfo en contra del Querétaro para ubicarse en el octavo puesto de la clasificación con cuatro unidades.

'Estoy contento con el plantel, el que está faltando en el crecimiento del equipo soy yo porque tenemos buenos jugadores y no estamos exprimiéndolos', aseguró.

El estratega le dio la oportunidad al juvenil Roberto de la Rosa delantero de 20 años de iniciar su segundo duelo en el Apertura, sin embargo, aún no ha podido anotar.

'Roberto es un excelente jugador, lo llevamos despacio, está teniendo minutos, le falta más juego, más tiempo en cancha, pero también hay que trabajar para darle jugadas de gol', expresó el uruguayo.

Sobre la salida de Eugenio Pizzuto, quien fichó con el Lille francés tras quedar libre del Pachuca, Pezzolano lamentó su baja y le deseó suerte en su nueva etapa.

'El jugador lo tomó como un crecimiento y lo mejor para él, bienvenido sea. Es una lástima no tenerlo con la calidad que tenía', concluyó.EFE