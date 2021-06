Pfizer dice que no cerrará acuerdo con Argentina hasta que no varíe ley local

Buenos Aires, 8 jun (EFE).- La farmacéutica Pfizer no llegará a un acuerdo con Argentina para la compra de dosis contra la covid-19 hasta que el país suramericano no modifique su ley de vacunas, según afirmó su portavoz local este martes en una exposición ante el Congreso de la Nación.

'Hoy el marco legal no es compatible con alguno de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer', dijo el gerente general de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, en un encuentro informativo en la Cámara de Diputados al que fueron convocados representantes de laboratorios que proveen de vacunas a Argentina o están en negociación.

El portavoz del laboratorio estadounidense explicó que 'incluyen en todos sus contratos cláusulas de inmunidad y otras protecciones que son consistentes en todo el mundo'.

Consultado por el diputado del oficialista Frente de Todos Pablo Yedlin sobre los inconvenientes que según la empresa tiene la ley actual para llegar a un acuerdo, Vaquer añadió que 'tiene que ver con la indemnidad y otras protecciones que son parte del marco contractual', e informó que esas inquietudes ya se están conversando con las autoridades del Gobierno.

UNA POLÉMICA QUE NO CESA

Si bien en julio de 2020 Argentina autorizó a Pfizer a realizar un ensayo de fase 3 en el país y en diciembre el regulador aprobó el uso de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense y la alemana BioNtech, hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo para recibir vacunas de esa farmacéutica.

Todo, a pesar de que en septiembre de 2020 se iniciaron las negociaciones contractuales y se aprobó después una ley con ciertas condiciones normativas exigidas por Pfizer y otros proveedores para facilitar el proceso.

Sin embargo, el Ejecutivo de Fernández dijo que el laboratorio estadounidense objetó un artículo de esa ley referente a las responsabilidades en caso de negligencia, añadiendo nuevas condiciones en la negociación, y el entonces ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que la farmacéutica 'se comportó muy mal' con el país.

Esta situación ha generado en los últimos meses una fuerte polémica con el principal grupo opositor, Juntos por el Cambio, que acusa al Gobierno de lentitud en la vacunación, de no haber sabido gestionar la llegada de vacunas en forma masiva y de no aclarar el porqué no se ha logrado un contrato con Pzifer como lo hicieron tantos países en el mundo.

Hasta tal punto llegó la controversia que Patricia Bullrich, presidenta del Propuesta Republicana, que integra esa coalición, llegó a afirmar que el Gobierno pretendía cobrar un soborno por la compra de vacunas a Pfizer, lo que llegó al presidente argentino, Alberto Fernández, a anunciar acciones legales contra ella.

PFIZER DESMIENTE SOBORNOS

Vaquer aclaró hoy que 'durante toda la negociación en ningún momento hubo pagos indebidos o exigencias de intermediarios' y subrayó que la empresa tampoco 'tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado'.

Los legisladores presentes en la reunión interpelaron a Vaquer -que participó de manera virtual- respecto a cómo afecta la ley de vacunas actual con el acuerdo en negociación con el Gobierno, las garantías que ofrece la farmacéutica y la efectividad de las dosis.

La legisladora Claudia Najul, de Juntos Por el Cambio, preguntó por la cantidad de dosis que pidió el Estado y qué efectividad tienen ante las nuevas cepas.

El gerente general local de Pfizer indicó que el Poder Ejecutivo pidió 13,2 millones de dosis.

'Antes del fin del año del 2020 (pidieron) un millón de dosis, dos millones en el primer trimestre, cinco millones en el segundo trimestre y el resto en el cuarto trimestre de 2021', informó.

Por último, Vaquer aseguró que la vacuna actual sería eficaz para los tipos de variantes que están circulando, aunque clarificó que 'podrían tener una menor inmunogenicidad respecto de las cepas estándares, pero por los niveles más altos de los que son el suelo de los pacientes convalecientes'. EFE.