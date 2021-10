Phileas Fogg regresa en una coproducción europea que revisita la novela

Cannes (Francia), 10 oct (EFE).- El excéntrico Phileas Fogg, el protagonista de la célebre novela de Julio Verne, vuelve a las andadas en una nueva serie británica cuyo estreno mundial tuvo lugar este domingo en el marco del mercado audiovisual Mipcom, en Cannes.

'La vuelta al mundo en 80 días', protagonizada por el escocés David Tennant ('Good Omens'), el francés Ibrahim Koma ('OSS 117') y la alemana Leonie Benesch ('The Crown'), es una coproducción de Slim Film + Television; Federation Entertainment y la European Alliance con France Télévisions; la alemana ZDF; y la italiana RAI, entre otros socios sudafricanos, belgas y estadounidenses.

En Reino Unido será distribuida por la BBC. La serie ha sido adaptada por Ashley Pharoah, conocida por su trabajo en la serie 'Life on Mars' y 'Ashes to ashes' y Caleb Ranson, creador de 'Child of mine' y 'Heartless'.

Como la novela, adaptada a la pantalla en numerosas ocasiones, cuenta la historia de un extravagante caballero inglés que apuesta ser capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días con los medios disponibles en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se desarrolla la acción.

Un viaje en el que le acompañará su mayordomo, Jean Passepartout. A ellos se une ahora en la ficción una periodista, Abigail Fix.

Los dos primeros capítulos de la ambiciosa producción, que supone uno de los grandes momentos de esta edición del mercado Mipcom, celebrado en Cannes del 11 al 14 de octubre, y en paralelo al festival de series Canneseries, se proyectaron esta noche en el gran auditorio del Palacio de Festivales y Congresos.

Allí se informó además en exclusiva de que el responsable de su banda sonora ha sido el oscarizado compositor Hans Zimmer. EFE

