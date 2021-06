Phillips: 'Rice y yo juntos jugamos muy bien'

Londres, 13 jun (EFE).- Kalvin Phillips, titular en la victoria de Inglaterra, defendió la decisión de Gareth Southgate de hacerle jugar al lado de Declan Rice este domingo contra Croacia.

'Se habla mucho de mí y de Declan Rice luchando por la misma posición, pero cuando jugamos juntos lo hacemos muy bien. Para mí es un honor jugar a su lado', dijo Phillips a BBC.

'Ha hecho mucho calor y eso nos ha puesto las cosas difíciles. Es un gran resultado y estoy muy contento con mi actuación. Nos quedan dos partidos de la fase de grupos y tenemos que seguir jugando así e incluso mejor', añadió.

'Ha sido una gran sensación conseguir esa asistencia y los tres puntos. Soy una persona bastante relajada, sin importar lo que me echen. Solo intento tomármelo con calma. Si no tuviera a mi alrededor el equipo que tengo no creo que fuera posible'. EFE