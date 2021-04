Piccini vuelve a jugar tras una puesta a punto de casi tres meses

Valencia, 19 abr (EFE).- El lateral Cristiano Piccini jugó este domingo sus primeros minutos con el Valencia casi tres meses después de haber regresado al club en el mercado de invierno, un tiempo en el que el italiano ha hecho un plan de puesta a punto para culminar la recuperación de la grave lesión que sufrió en la rodilla derecha en agosto de 2019.

Tras fracturarse la rótula en un entrenamiento, fue intervenido el 29 de agosto y volvió a pasar por el quirófano en mayo de 2020 para retirarle parte el material con el que se había recompuesto la articulación y no participó en el final de la pasada campaña, aunque se alargó hasta julio.

Este pasado verano, Piccini hizo la pretemporada con el Valencia pero pocos días antes de empezar la Liga fue cedido al Atalanta con una opción de compra no obligatoria para el equipo italiano, en el que apenas tuvo minutos y que no puso problemas para que el lateral regresara a la entidad de Mestalla en el mercado de invierno.

Pero, aunque en un principio el club transmitió que Piccini llegaba preparado para jugar, el técnico Javi Gracia y su cuerpo técnico no lo vieron preparado y temieron que un regreso precipitado pusiera en riesgo su futuro, según el propio entrenador ha contado estos meses.

Por eso le instaron a seguir un plan de puesta a punto que parece que ha dado resultado. “Lo que más me preocupaba era la reacción de la rodilla, pero llevo un mes sin ninguna molestia y entrenando bien. Tengo que coger un poco de ritmo competitivo para poder estar al 100%, pero lo importante es que mi rodilla respondió bien”, señaló Piccini a los medios del club tras sus 25 minutos en el Benito Villamarín

El italiano contó cómo fue ese regreso y se mostró agradecido al técnico navarro. “Me preguntó si me sentía para jugar y le dije que sí. Me ha dicho que iba a hacerme participar, que iba a hacer que me volviera a sentir jugador y le estoy muy agradecido. Ha sido un tiempo muy largo, muy difícil en todos los aspectos, tanto físico como mental”, apuntó. EFE

