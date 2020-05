Pichot renuncia a su cargo en la Federación Internacional de Rugby

Buenos Aires, 13 may (EFE).- El argentino Agustín Pichot renunció a la representación de la Unión Argentina de Rugby (UAR) en el consejo de la Federación Internacional de Rugby (World Rugby) tras perder las elecciones presidenciales ante el británico Bill Beaumont, que durante su primer mandato tuvo a Pichot como vicepresidente.

'A partir de hoy he decidido no continuar como representante de UAR en el Council de World Rugby, como así tampoco como miembro del Board de RWC (Copa del Mundo de Rugby), ni como presidente de Américas Rugby. De más está decir que estoy muy agradecido por la responsabilidad y la confianza que se me ha otorgado durante todo este tiempo', dijo Pichot a través de un comunicado publicado en el sitio web de la UAR.

'La única razón por la que he sido parte de World Rugby hasta el día de hoy, y que a su vez es la misma que me ha movido a presentarme como candidato a presidente, es la convicción de que el Rugby Mundial necesita un cambio. Pero mi propuesta, en la que creo fervientemente, no ha sido la elegida, y es por ello que elijo dar un paso al costado', explicó el exjugador argentino.

Pichot dijo que se dedicará 'exclusivamente a cuestiones familiares y personales' pero que eso no significa que se 'aleje del rugby'.

'Seguiré aportando siempre, desde el lugar que me toque, para lograr un rugby global más justo y equitativo del que nos siga dando orgullo participar y ser parte de él', afirmó.

La UAR le agradeció 'enormemente' a Pichot por su 'labor y larga trayectoria como representante del país' y resaltó 'su empuje, sus fuertes convicciones y su capacidad de liderazgo'.

Beaumont, que lleva en el cargo desde julio de 2016, se impuso por 28 votos a 23 al exjugador de 'los Pumas' en las elecciones presidenciales de este año. EFE