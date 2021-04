Pidcock:'Sabía que esta carrera me venía bien y así fue'

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- El británico Thomas Pidcock (Leeds, 21 años) estrenó su palmarés profesional con un importante triunfo en la 61 edición de la Flecha Brabanzona, por delante de figuras del pelotón internacional, como el belga Wout Van Aert y el italiano Matteo Trentin. Una victoria en cierto modo 'esperada'.

' Siempre queme meto en un esprint voy con confianza', dijo Pidcock después de la carrera. Se estaba aproximando el grupo perseguidor, por eso me estaba poniendo nervioso, pero esperé y esperé. Wout Van Aert arrancó, decidí lo que tenía que hacer y luego me fui hacia Wout para pasarlo y ganar'.

Tercero en la Kuurne-Brussel-Kuurne y quinto en la Strade Bianche, el joven británico ya estaba anunciando algo importante, y lo hizo en Overijse por delante de dos grandes corredores, como Van Aert y el italiano Matteo Trentin.

'Van Aert fue tirando súper fuerte cada vez que nos escapábamos. Yo estaba haciendo los mismos vatios para seguir a su rueda. Tiró fuerte, pero tal vez demasiado al final', explicó.

Pidcock tuvo un presentimiento antes de la carrera. Y no faltó a la cita con la gloria.

'Sabía que esta carrera me venía bien y tuve una buena semana de entrenamiento, sin interrupciones. Sabía que iba a rendir bien y me he encontrado muy bien hasta el final'. EFE