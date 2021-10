Piden a CorteIDH no archivar caso de peruano desaparecido por Policía en 1990

Lima, 20 oct (EFE).- La solicitud del Estado peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para archivar el caso de Ernesto Castillo Páez, estudiante desaparecido por la Policía hace 31 años, causó el rechazo del padre de la víctima, que exige no darlo por cerrado hasta encontrar los restos de su hijo.

Para Cromwell Castillo, padre de Ernesto, dar con el paradero de su hijo y recuperar sus restos es parte las obligaciones del Estado peruano contraídas en la sentencia de fondo de la CorteIDH de 1997, la misma que obligaba a Perú a 'reparar las consecuencias de esas violaciones e indemnizar a los familiares de la víctima'.

Sin embargo, para la Procuraduría Supranacional (Abogacía del Estado supranacional), que representa Carlos Reaño, el caso puede ser ya archivado en la CorteIDH, ya que los culpables fueron condenados y en la resolución del tribunal interamericano no obliga explícitamente a encontrar y devolver los restos a la familia.

'(Esto) no implica que, en el ámbito interno, se dejen de llevar a cabo todas las acciones correspondientes a la ubicación del paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez', precisó Reaño en una carta dirigida recientemente al padre de la víctima.

Esta posición no es compartida por la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI), un colectivo que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de Estado en el Perú, quien este miércoles recordó en un comunicado que las resoluciones de supervisión de la sentencia remarcaban la necesidad de restituir el cuerpo a los deudos.

'La Procuraduría Supranacional no puede tener una mirada formalista, viendo solo una parte de la sentencia y no las razones que figuran en el mismo escrito. La sentencia es todo el documento, no solo la parte resolutiva', manifestó Cruz Silva del Carpio, abogada de la CCI.

'Además, lo que es central, no solo se desconoce la supervisión que ya ha estado haciendo la Corte, sino que pretende dejar en indefensión a la familia de Ernesto ante el sistema interamericano, lo que es una nueva revictimización inaceptable', agregó.

UN DELITO 'PERMANENTE'

Asimismo, Cromwell Castillo señaló que, mientras su hijo continúe desaparecido, 'el delito de la desaparición forzada se sigue cometiendo hasta el día de hoy'.

La búsqueda de Ernesto Castillo está a cargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien transmitió al padre su compromiso en buscar los restos, con acciones de las que informará en el último trimestre de este año.

El estudiante de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) fue desaparecido el 21 de octubre de 1990 por los policías Juan Mejía, Carlos Depaz, Juan Aragón y Manuel Arotuma, mientras realizaba un trabajo universitario en Villa El Salvador, distrito del sur de Lima.

Los policías fueron condenados por desaparición forzada y, tras cumplir la mitad de sus condenas, recibieron beneficios penitenciarios como la libertad condicional sin que llegaran a revelar el paradero del estudiante.

CONFLICTO ARMADO DE TRASFONDO

Los hechos ocurrieron durante el conflicto armado interno (1980-2000) que enfrentó a las Fuerzas Armadas contra el terrorismo de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y del marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), con un saldo de unos 69.000 muertos, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

En el combate contra estos dos grupos, la Policía y las Fuerzas Armadas cometieron graves delitos de lesa humanidad como detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas a personas civiles e inocentes. EFE

