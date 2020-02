Piden abrir un nuevo juicio contra Salvini por bloquear 20 días al Open Arms

Roma, 1 feb (EFE).- El exministro de Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, anunció este sábado que se le ha notificado la petición de apertura de un nuevo juicio por haber bloqueado durante 20 días en el mar al barco de la ONG española Open Arms con más de 150 migrantes el pasado agosto.

'Me ha vuelto a llegar otra petición de proceso porque en agosto bloqueé el desembarco de clandestinos de un barco de una ONG española. Intentan de todas maneras detenerme y asustaros, pero os prometo que no me rendiré', escribió en Twitter el exministro y líder de la Liga.

El Tribunal para los Ministros de la región de Catania se estaba ocupando del caso y ahora se tendrá que pronunciar el Senado, ya que Salvini está protegido por la inmunidad parlamentaria.

El Open Arms vivió una auténtica odisea este agosto cuando rescató en varias operaciones a 163 migrantes en el Mediterráneo Central y el Gobierno italiano, en el que entonces era ministro del Interior Salvini no autorizó su desembarco.

Durante esos días se produjeron numerosas evacuaciones de migrantes por problemas sanitarios y comenzó un pulso entre las autoridades judiciales y Salvini, que siguió oponiéndose al desembarco.

Ante esta negativa, el Ejecutivo español ordenó habilitar el puerto de Algeciras y después el de Palma como destino para el Open Arms, pero la ONG rechazó la oferta por considerar inviable emprender otros cinco días de travesía e insistió en atracar en Lampedusa.

El Gobierno español decidió enviar un buque militar hacia la isla italiana para atender a los inmigrantes que estaban a bordo del Open Arms y acompañarlo después a Palma.

Finalmente, el fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, atendió la demanda de la ONG y ordenó el desembarco, que se produjo en la noche del 20 de agosto y se abrió una investigación a Salvini por abuso de poder y secuestro de personas.

Salvini también puede enfrentarse a un juicio por haber impedido durante cinco días el desembarco de 131 migrantes a bordo de un barco de la Guardia Costera si próximamente el Parlamento autoriza que pueda ser procesado.

El exministro anunció que renunciaba a su inmunidad por este caso e invitó a los miembros de su partido de la Junta para la Inmunidad del Senado a votar a favor de su enjuiciamiento, como así fue.

El líder de la Liga ya se enfrentó a esta situación a principios de este año, cuando el Tribunal para los Ministros de Catania comenzó una investigación por secuestro de personas, abuso de poder y detención ilegal, después de que Salvini prohibiera durante diez días que pudieran desembarcar en un puerto italiano 138 migrantes rescatados por otro buque de la Guardia Costera.

En esa ocasión, tanto la Junta de Inmunidad como la mayoría de los senadores votaron en contra de autorizar que el entonces ministro del Interior pudiera ser juzgado. EFE