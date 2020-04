Piden al Supremo salvadoreño anular limitaciones a derechos por cuarentena

San Salvador, 20 abr (EFE).- Un grupo de ciudadanos pidió este lunes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anule parte del decreto ejecutivo que da pie a la cuarentena domiciliaria obligatoria por supuestamente violar garantías constitucionales.

Así lo informó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) en un comunicado de prensa, en el que señaló que son 4 literales del decreto ejecutivo número 19 los impugnados.

'Se considera que dichas disposiciones establecen limitaciones a la libertad y a la propiedad, aspectos que corresponde ser regulados mediante una ley formal emitida por la Asamblea Legislativa', señaló la organización humanitaria.

Se trata de tres literales del primer artículo del referido decreto que señalan que las personas que se salten la cuarentena 'sin justificación' y que se cataloguen como caso 'sospechoso' de COVID-19 serán confinadas por 30 días y que las autoridades también podrán enviar a un deposito los vehículos de estas personas.

También buscan que los jueces declaren inconstitucional un literal que señala que 'toda persona esta obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud' para 'la evaluación de medidas sanitarias a adoptar para el combate a la pandemia del COVID-19'.

De acuerdo con los demandantes, este literal puede 'transgredir la garantía de inviolabilidad de la morada establecida en el artículo 20 de la Constitución'.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado algunos allanamientos de los miembros de la Policía y Ejército supuestamente amparados en la citada disposición.

El Gobierno mantiene una tensa relación con el Supremo tras la emisión de medidas cautelares en un proceso de hábeas corpus que prohíben la detención y confinamiento 'forzoso' de personas que supuestamente transgredan la cuarentena. El presidente del país, Nayib Bukele, anunció que no acataría dicha medida.

Cifras del sitio oficial del Ministerio de Salud sobre el COVID-19, da cuenta de 2.220 personas 'retenidas' en todo el país 'por violar la cuarentena', 112 casos a los 2.108 registrados el 16 de abril pasado, cuando ya estaba vigente la orden de los jueces constitucionales.

'Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir', publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

TOQUE DE QUEDA

La pequeña localidad de Nuevo Cuscatlán, gobernada por Bukele como alcalde entre 2013 y 2015, declaró esta lunes 'un toque de queda', según medios locales

Un comunicado divulgado por la prensa salvadoreña señala que 'a partir de este día se establece restricción de circulación (toque de queda)' entre las 21.00 hora local (03.00 GMT) y las 05.00 hora local (11.00 GMT) durante los próximos 30 días.

El fiscal general, Raúl Melara, publicó en su cuenta de Twitter que, sin hacer referencia directa al citado municipio, 'los funcionarios no tenemos más facultades que las que la ley nos otorga'.

'Proteger la salud debe ser prioridad de todos y estoy consciente que se debe tomar medidas. Pero esto no debe significar establecer toques de queda', apuntó el jefe del Ministerio Público, quien añadió que 'el que tenga oídos que oiga, y el que no, será procesado'.

Durante el fin de semana, el país vivió una nueva polémica por la instauración de un 'cerco sanitario' en la localidad costera de La Libertad, que no reporta ningún caso del COVID-19, ordenado por Bukele tras la publicación de un video en el que se observan a varias personas en una zona comercial.

Esta medida, que se dio durante 48 horas, fue duramente criticada por organizaciones humanitarias, que la catalogaron de 'estado de excepción' y 'toque de queda'.

El domingo Bukele anunció que los cuerpos de seguridad apoyarían medidas adicionales para contener el COVID-19 en los 262 municipios del país.

El Salvador registró ayer 17 nuevos contagios de COVID-19, todos locales, con lo que el número total de casos positivos llegó a 218 y sin variación en la cifra de fallecidos (7). EFE