Piden juicio político a candidato mexicano a gobernador acusado de violación

México, 19 feb (EFE).- El partido Movimiento Ciudadano solicitó este viernes un juicio político contra Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador en el estado de Guerrero denunciado por abuso sexual por varias mujeres, para que no pueda participar en la contienda del próximo 6 de junio ni pueda continuar como senador.

La denuncia, 'motivada por violaciones a los derechos humanos de las mujeres', fue promovida por Sofía Castro Guerrero, secretaria del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, de acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara de Diputados.

El juicio político es un mecanismo constitucional que les corresponde a las cámaras del Congreso (Senado como órgano de sentencia y Cámara de Diputados de acusación) cuyo objetivo es la inhabilitación o destitución de un diputado o senador que haya tenido actuaciones que van en contra de los intereses públicos o que violen las leyes o la Constitución.

Además del procedimiento mencionado, mujeres de Movimiento Ciudadano se manifestaron en la Cámara de Diputados pidiendo el juicio político contra el integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que también pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

'Que quede claro: esto no es un tema electoral ni de campaña, sino de justicia y de derecho; Félix Salgado Macedonio no solamente no puede ser gobernador, ni siquiera candidato y mucho menos protegido pues un violador no puede ocupar ese lugar', indicó Movimiento Ciudadano.

Salgado Macedonio, que cuenta con una carrera política de más de 30 años, fue registrado el lunes por Morena como candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

El día siguiente, el candidato compareció ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido debido a las denuncias por violación que surgieron recientemente en su contra para que el partido decida, atendiendo a una investigación interna, si finalmente Salgado Macedonio será candidato o no.

Sin embargo, López Obrador opinó en varias ocasiones que la decisión le corresponde 'al pueblo' y este viernes insistió en que se está llevando a cabo 'una campaña de linchamiento' contra el candidato.

Hace algunos meses, antes de las campañas, empezaron a florecer acusaciones que habían sido presuntamente silenciadas y varias mujeres denunciaron los supuestos abusos del político que no se habían atrevido a revelar por su gran poder.

Ante la Comisión también compareció Basilia Castañeda, una de las mujeres que asegura haber sido violada por el candidato hace 22 años, cuando ella era menor de edad. La presunta víctima se presentó sin sus abogadas, a quienes se les prohibió la entrada.

Ahí, Salgado Macedonio únicamente dijo que 'no existen pruebas' y que todo deriva de noticias falsas difundidas por los medios de comunicación.

Otra denuncia pública contra el candidato es la de una extrabajadora del diario La Jornada Guerrero, quien acusó a Salgado desde 2017, cuando era director del medio. Sin embargo, en su momento, la Fiscalía General del Estado dio carpetazo al asunto.

El caso de Salgado Macedonio cobra relevancia porque México tiene las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.

Además, el país atraviesa una crisis de feminicidios con más de diez mujeres asesinadas cada día, como estima ONU Mujeres. EFE