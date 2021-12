Piden la marcha de Lim por 'su poco respeto, mala gestión y opacidad'.

Valencia, 11 dic (EFE).- La manifestación convocada este sábado en Valencia contra la gestión del empresario de Singapur, Peter Lim, como accionista mayoritario del club de Mestalla, concluyó con la lectura de un manifiesto que pide su salida de la entidad por su poco respeto, la mala gestión y la opacidad con la que rige al Valencia.

En el manifiesto leído en castellano, valenciano, italiano, francés, inglés y alemán, se destaca que la presencia de Lim en el Valencia, que dio comienzo en 2014, está marcada por “la incompetencia profesional, el oscurantismo, la falta de transparencia, la degradación institucional y la falta de respeto a la afición”.

También se incide en el riesgo de desaparición del club y se recuerda al propietario que no se pide su marcha porque sea gente llegada de fuera, sino porque son “unos malos gestores”, “unas malas personas” y porque han faltado el respeto a aficionados, peñas, ex jugadores y todos los que no se hayan plegado” a sus intereses.

“No es porque seáis de Singapur, ni por la lengua, el valenciano o el castellano, sino porque también habéis faltado el respeto a la Generalitat, queréis silenciar a los medios de comunicación y solo entendéis el idioma del dinero, las comisiones y los paraísos fiscales. No tenéis credibilidad”, prosigue el texto.

“Este no es un mensaje de exclusión, que se fija en el origen de las personas. Quien no respeta a sus socios y abonados, y los silencia, y pone trabas para que asistan sus accionistas a los órganos de gobierno, y agrede la libertad de expresión, no puede levantar ninguna bandera ni esgrimir ningún derecho, porque nuestra causa es la causa de todos”, señala.

“Queremos ganar o perder en el campo sintiendo el orgullo por el legado que nos transmitieron nuestros padres sin sentir vergüenza por el comportamiento de quien se sienta en el palco de Mestalla. Nuestro rechazo no es racial, ni personal ni ideológico', concluye el manifiesto leído por diversas personas a la conclusión de la manifestación que congregó unas 15.000 personas según fuentes policiales. EFE

