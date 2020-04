Piden protección para premiada periodista rusa amenazada por líder chechén

Moscú, 20 abr (EFE).- Unas cien personalidades rusas de la cultura, la ciencia y los derechos humanos se dirigieron hoy a las autoridades para que protejan a una conocida periodista de investigación, Yelena Miláshina, amenazada por el líder chechén, Ramzán Kadírov, por un reportaje sobre la situación epidemiológica en la república norcaucásica rusa.

'Kadírov amenaza con asesinar directamente a 'Nóvaya Gazeta' y a Yelena Miláshina, la amenaza fue una respuesta a su artículo', señala la carta.

Los firmantes exigen que las autoridades garanticen la seguridad de Miláshina, quien ya fue atacada en marzo pasado en la capital chechena, Grozni, cuando preparaba otro reportaje.

También piden al Comité de Instrucción de Rusia que incoe un caso penal contra Kadírov, quien es acusado por las organizaciones de derechos humanos de estar detrás de los asesinatos del líder opositor ruso Boris Nemtsov (2014), la activista Natalia Estemírova (2009) y la periodista de 'Nóvaya Gazeta' Anna Politkóvskaya (2006).

La misiva en defensa de Miláshina fue firmada por conocidos activistas como Oleg Orlov de la ONG Memorial, Lev Ponomariov y Svetlana Gánnushkina, así como la escritora Ludmila Ulítskaya y el músico Andréi Makarévich.

El origen de la disputa fue el artículo de Miláshina 'Muerto por coronavirus, el menor de los males', publicado el 12 de abril, en el que criticaba la gestión de la pandemia por parte de las autoridades chechenas, incluida la falta de mascarillas y la detención arbitraria de ciudadanos que supuestamente violan la cuarentena.

La reacción de Kadírov no se hizo esperar. Tachó de 'sandeces' las conclusiones a los que llegaba el artículo, acusó a los periodistas de 'Nóvaya Gazeta' de ser 'traidores que reciben premios en el exterior' y acusó al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de no silenciar a Miláshina.

'Si vosotros queréis que cometamos un crimen y nos convirtamos en criminales, pues que así sea. Alguien asumirá el peso de la responsabilidad y será castigado con la ley', escribió en las redes sociales.

Miláshina se dirigió a las fuerzas de seguridad, pero éstas no sólo no respondieron a su solicitud, sino que días después la Fiscalía exigió a 'Nóvaya Gazeta' que retirara el artículo con el argumento de que incluía información falsa, aunque no especificaba en ningún caso cuáles eran las falsedades.

'El Estado no quiere defenderme. Estoy realmente asustada, ya que las amenazas de Kadírov son realmente graves y él es un hombre peligroso. Sé que si realmente decide matarme, lo hará', comentó Miláshina, quien ya provocó la ira de Kadírov cuando informó sobre la persecución de los homosexuales en Chechenia al Comité de Protección de Periodistas (CPP).

El CPP, que exige una investigación oficial de las amenazas verbales de Kadírov, estima en 38 a los periodistas asesinados en Rusia desde la caída de la Unión Soviética, seis de ellos por su labor en Chechenia. EFE