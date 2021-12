Pietrangeli: 'Le consideraba como un hermano... inventó muchos golpes'

Roma, 11 dic (EFE).- El extenista italiano Nicola Pietrangeli expresó este sábado su pésame por el fallecimiento de Manuel Santana, con el que tenía un fuerte vínculo de amistad, y aseguró que le consideraba 'como el hermano' que nunca había tenido, así como destacó su gran nivel tenístico al señalar que 'inventó muchos golpes'.

'Le consideraba como el hermano que nunca he tenido. Me enteré (de la muerte de Santana), me llamó mi mujer. Llevaba tiempo estando mal. Qué feo período', afirmó Pietrangeli.

'Inventó muchos golpes, era buenísimo verle jugar', agregó el extenista italiano en declaraciones al diario italiano 'La Repubblica', al recordar a un Santana con el que perdió dos finales del Roland Garros, en 1961 y 1964.

Manuel Santana, uno de los deportistas más grandes en la historia del deporte español, con cuatro títulos de Grand Slam en su palmarés, falleció en Marbella a los 83 años de edad.

La noticia de su fallecimiento ha tenido importante repercusión en Italia, donde los diarios y las televisiones recuerdan su aportación a la historia del tenis.

La televisión pública 'RAI' y el diario 'La Gazzetta dello Sport' recuerdan la rivalidad deportiva protagonizada con Pietrangeli, mientras que la página italiana de 'Eurosport' le define como una 'leyenda'. EFE

