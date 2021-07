Piloto de Fórmula Uno, gobernador y senador: las múltiples vidas de Reutemann

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- Compitió diez años en la Fórmula Uno, fue subcampeón en 1981 y es el último argentino en ganar una carrera. Fue dos veces gobernador de la Provincia de Santa Fe y senador nacional durante 22 años. Carlos 'Lole' Reutemann, quien falleció este miércoles a sus 79 años, fue un hombre que vivió muchas vidas.

Reutemann nació el 12 de abril de 1942 en Santa Fe, hijo de Flora Molina y el productor agropecuario Enrique Reutemann.

En 1965 debutó en un deporte que luego lo tendría como uno de sus máximos referentes locales: el automovilismo.

En 1970 participó del Campeonato Europeo de Fórmula Dos y fue subcampeón detrás del sueco Ronnie Peterson, que después ganaría diez carreras y obtendría 26 podios en la Fórmula Uno.

La escudería Brabham llevó a 'Lole' a la Fórmula Uno como segundo piloto en 1972.

Cuatro años más tarde pasó a Ferrari y en 1979 a Lotus.

De 1980 a 1982 corrió con Williams.

El 15 de mayo de 1981 atropelló accidentalmente en la calle de boxes de una clasificación a un mecánico de Osella, Giovanni Amadeo.

Dos días después, 'Lole' ganó un accidentado y polémico GP de Bélgica en Zolder, su décimo segundo y último triunfo en la Fórmula Uno.

Reutemann no celebró en el podio y recibió el trofeo con una notoria tristeza. Al día siguiente, falleció Amadeo por la fractura de cráneo que sufrió en el siniestro vial.

'Golpeó contra el costado de mi máquina. Se metió entre las dos ruedas del lado derecho. Me di cuenta cuando miré por el espejo. Vi un cuerpo tendido en el piso. Encogido. Ha pasado tiempo, sin embargo, no hay día que no me encuentre con la imagen de aquel muchacho caído. No hay día', dijo muchos años después Reutemann.

En 1981, fue subcampeón de la Fórmula Uno con 49 puntos, solo uno menos que el brasileño Nelson Piquet. Esa temporada ganó dos carreras, fue segundo en otras tres y tercero en dos ocasiones.

Al año siguiente se retiró de la Fórmula Uno por diferencias con su equipo.

'Cuando era chico tenía que ir a la escuela a caballo. Y de ahí llegué a ser piloto de Fórmula Uno. Ese placer no me lo va a quitar nadie', dijo años después.

Reutemman también fue tercero en el Campeonato Mundial de Rally de 1980 con Fiat y en el de 1985 con Peugeot.

SU PASO A LA POLÍTICA

'Lole' fue electo gobernador de Santa Fe para el periodo 1991-1995 como representante del Partido Justicialista (peronismo) y en 1994 formó parte de la Convencional Constituyente que reformó la Constitución Nacional.

En 1995, al finalizar su mandato, fue electo senador nacional, pero en 1999 renunció tras haber sido nuevamente electo gobernador (1999-2003).

En 2003 volvió al Senado nacional y desde entonces mantuvo su banca. En 2015 dejó el peronismo y pasó a formar parte de Cambiemos (alianza conservadora por la que Mauricio Macri presidió Argentina de 2015-2019).

Su mandato como senador nacional por Santa Fe finalizaba en unos meses.

PROBLEMAS DE SALUD

Reutemann se operó en Estados Unidos en diciembre de 2016 de una afección biliar. Tuvo una 'recuperación larga y lenta' por la que se tomó licencia en el Senado durante meses.

A principios del mayo pasado fue ingresado en terapia intensiva por hemorragias digestivas.

'El sangrado estaba en un lugar bastante más alejado de lo normal, en el intestino delgado, en una unión por una cirugía previa que él tiene', informó el director médico del Sanatorio Parque, Juan José Boretti, en alusión a la operación de 2016.

El 21 de mayo recibió el alta hospitalaria y continuó con internación domiciliaria para recuperarse de la anemia, pero nueve días después volvió a ser internado, en una sala común, por 'un cuadro de deshidratación'.

A los pocos días se lo trasladó a terapia intensiva por 'un cuadro de anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica'.

'El pronóstico está condicionado por sus patologías preexistentes: hepatopatía crónica, hipertensión portal de larga data e insuficiencia hepática', detalló uno de los últimos partes médicos.

La noticia de su muerte la anunció este miércoles Cora Reutemann, hija del expiloto, a través de su cuenta de Twitter.

'Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor', escribió. EFE

