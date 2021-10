Piñera asegura que señalamientos por venta de minera son 'inaceptables'

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este lunes que la investigación revelada en los papeles de Pandora sobre supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un importante proyecto minero son 'inaceptables'.

'Me parece absolutamente inaceptable que se use una información ya conocida (...) y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales (a mi favor)', indicó el mandatario conservador, quien se deshizo de sus participaciones en Minera Dominga en 2010, pocos meses después de llegar por primera vez al poder.

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló este domingo que una parte del proyecto minero (138 millones de dólares) se vendió al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en el paraíso fiscal caribeño.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que el proyecto Dominga no fuera declarado una zona de protección ambiental, algo que finalmente se cumplió, según la investigación.

Piñera, que tiene una de las mayores fortunas de Chile con casi 3.000 millones de dólares, dijo en una rueda de prensa que los hechos revelados por el ICIJ 'no son nuevos' y 'están contenidos en el proceso' judicial cerrado en 2017 -incluida la polémica cláusula para llevar a cabo el tercer pago- y negó cualquier conflicto de interés.

El mandatario aseguró que la venta de la minera, que aún no está en construcción y que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado 'precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses'.

El dinero de la venta, agregó desde la sede presidencial de La Moneda, 'fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias en Chile'.

'Como presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y, de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios', afirmó el gobernante, quien en marzo terminará su segunda legislatura no consecutiva (2018-2022).

Tal y como hizo el domingo en un comunicado, Piñera recordó que hace más de 12 años, antes de asumir su primer Gobierno (2010-2014), se desligó 'absoluta y totalmente' de todas sus empresas y que ni él ni nadie de su familia tiene 'sociedades de inversión constituidas en el extranjero'.

Los Papeles de Pandora, la mayor investigación periodística de la historia iniciada tras una filtración de casi 12 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados dedicados al negocio 'offshore', también incluyeron a otros dos presidentes latinoamericanos en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. EFE

mmm/rfg/eat

(foto)(video)