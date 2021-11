Pioli: 'Hemos mostrado personalidad y mentalidad ganadora'

Madrid, 24 nov (EFE).-Stefano Pioli, entrenador del Milan, señaló que su equipo mereció el resultado porque mostraron 'mentalidad ganadora y actitud ante un rival muy complicado'.

'Lo que cuenta es como hemos jugado contra un adversario muy difícil. Hemos mostrado mucha personalidad, mentalidad ganadora, actitud y jugando una competición muy buena. Les he dado la enhorabuena a los jugadores, han mostrado madurez y ganas de jugar el partido. Giroud se ha lesionado, luego los médicos dirán la gravedad de su lesión. Es la única nota negativa de la noche, porque ha encadenado muchos problemas y es una lesión que no esperábamos', indicó el técnico italiano.

Sobre el gol del brasileño Messias, declaró que no cree que haya sido milagroso. 'No, no creo que sea milagroso. Estamos aquí por la calidad del Milan. La victoria ha sido gracias a los jugadores que tenemos y a sus cualidades. Ahora tenemos que pensar en la liga y creo que tenemos que recuperar la energía y explotar las ocasiones'.EFE.

