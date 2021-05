Pirlo: 'Me veo siguiendo en el Juventus'

Roma, 23 may (EFE).- Andrea Pirlo, técnico del Juventus, aseguró este domingo, tras clasificar al equipo en la próxima Liga de Campeones en la última jornada de la Serie A italiana, que se ve 'siguiendo' en Turín durante muchos años.

'Pienso que hice mi trabajo al 100 %, tratando de dar el máximo. Añadí dos copas a nuestro palmarés (la Supercopa italiana y la Copa Italia) y la clasificación para la próxima Liga de Campeones es un empuje', aseguró Pirlo al acabar el duelo ganado 4-1 al Bolonia, en declaraciones a 'Sky Sport'.

Preguntado sobre si se ve siguiendo en Turín, Pirlo dijo: 'Claro que me veo sentado en el banquillo del Juventus, empecé un camino y espero seguirlo. Me queda un año de contrato y quiero quedarme muchos años'.

El Juventus acabó la temporada en la cuarta plaza, y de paso se clasificó para la próxima Liga de Campeones, gracias a su victoria en el campo del Bolonia y al tropiezo del Nápoles en casa ante el Verona.

Lo hizo con el portugués Cristiano Ronaldo como suplente los noventa minutos, por decisión técnica.

'Sí (existe un Juventus sin Cristiano). Cristiano este año estuvo fuera por coronavirus o por otras razones y contamos con una plantilla competitiva. Hoy no jugó y jugó (el español, Álvaro) Morata, que es un internacional español. No es un problema, siempre jugó quién me daba más garantías', aseguró. EFE