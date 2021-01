Pirlo: 'No es una encrucijada'

Roma, 19 ene (EFE).- Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, aseguró este martes que el duelo de la Supercopa italiana de este miércoles contra el Nápoles 'no es una encrucijada', aunque reconoció que 'es una final y hay que ganarla'.

'Hay que borrar el partido (perdido este domingo contra el Inter), tenemos la suerte de que este miércoles podemos jugar de nuevo. Hay que liberar nuestra cabeza. Pensemos en los que podemos hacer, debemos cambiar de actitud. Tenemos ganas de revancha, de demostrar que no somos los del otro día', afirmó Pirlo al repasar el grave 0-2 padecido en la visita al Inter, durante la rueda de prensa de la víspera del Juventus-Nápoles.

'Lo siento por los jugadores, porque se atacó (en la prensa) a jóvenes que no era correcto atacar. Yo me tomé mis responsabilidades, prefiero que me ataquéis a mí y no a ellos. No es una encrucijada, pero es una final y hay que ganarla. Estamos aquí para eso', agregó el preparador del Juventus.

Pirlo habló en rueda de prensa acompañado por el lateral brasileño Danilo Luiz Da Silva, quien pidió a sus compañeros 'más concentración' con respecto a la derrota sufrida ante el Inter.

'Contra el Nápoles debemos hacer algo distinto con respecto al partido de San Siro, estar más concentrados del primer al último minuto. En estos partidos hay que tener coraje', aseguró el exjugador del Real Madrid o el Manchester City. EFE