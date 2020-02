'Pirri', entrenador en Corea del Sur: 'Hay preocupación, pero no miedo'

Barcelona, 28 feb (EFE).- El entrenador español de fútbol José Quereda 'Pirri', que desde hace cinco meses reside en Corea del Sur, el segundo país con más infectados por coronavirus después de China, asegura que en ningún momento se ha planteado volver a España y que la situación, aunque le preocupa, no le da miedo.

'Aunque está siendo todo muy difícil, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza volver. Tengo aquí mi vida, soy feliz y no me falta de nada', explica 'Pirri' en declaraciones telefónicas a EFE desde Dongtan, donde dirige la escuela de fútbol base FC Potential.

'Pirri', sabadellense de 47 años, llegó al país asiático el pasado mes de septiembre para hacerse cargo de la gestión de esta reconocida escuela de jóvenes futbolistas, situada a unos 40 kilómetros de Seúl, la capital, y en la que entrenan medio centenar de menores de 5 a 14 años de la provincia de Suwon.

Hasta hace una semana, el día a día de 'Pirri' pasaba por entrenos, reuniones, tareas administrativas, clases de español, con la ayuda del traductor del club, a las futuras promesas del fútbol, y algunos ratos de ocio.

Pero esta normalidad se vio truncada el pasado viernes, cuando la academia tuvo que cerrar sus puertas a causa del coronavirus, que ya ha dejado unos 1.600 infectados en el país, en principio por el plazo de un mes.

'No está siendo fácil. Hace una semana recibimos la notificación de que no podíamos entrenar en la ciudad deportiva y hay una veintena de niños que viven en otras ciudades y no pueden salir de casa porque hay gente infectada por el coronavirus', comenta el preparador catalán, que antes de aterrizar en Corea había trabajado como entrenador o director deportivo en equipos como la UDA Gramanet (Barcelona), el FC Ordino de Andorra, el CE Sabadell (Barcelona), la SD Formentera o la Peña Deportiva Santa Eulàlia de Ibiza.

'Pirri' pasa ahora buena parte del día en su casa, donde intenta informarse de la actualidad en España y de la evolución del COVID-19 en Corea del Sur, y siempre que sale a la calle lo hace con mascarilla. Él y el resto de habitantes del país: 'Ahora mismo es inviable salir a la calle sin mascarilla. Todos van con ella, desde bebés a ancianos, y en tiendas, restaurantes o cualquier otro negocio tienes que llevarla. Si no -recalca- te pueden prohibir la entrada'.

El responsable del FC Potential asegura que 'hay nervios e inquietud' ante la epidemia del coronavirus, que ha provocado el fallecimiento de una docena de personas en el país, donde siguen registrándose cada día nuevas infecciones, pero remarca que 'no hay miedo' y que espera que la situación pase a estar controlada muy pronto gracias a las iniciativas impulsadas por el gobierno y la férrea disciplina de la ciudadanía, que cumple 'a rajatabla' con las medidas de seguridad.

'Yo aquí estoy solo, no tengo a nadie, pero sí un entorno que me quiere como si fuera de su familia. Por eso mi preocupación no es por mí, sino por toda esa gente que me rodea y que se porta bien conmigo', subraya 'Pirri', que afirma que apenas hay españoles en Dongtan.

Reconoce asimismo que habla a diario con su madre, que tiene 83 años y vive sola en Sabadell (Barcelona), y que intenta transmitirle un mensaje de optimismo y tranquilidad para que no se preocupe por él. 'De hecho, sólo volvería a España si mi madre lo necesitara', apunta el entrenador.

El FC Potential espera volver pronto a la normalidad y poder participar en los campeonatos en el extranjero que tiene programados para lo próximos meses.

Así, del 28 de marzo al 8 de abril, los jóvenes jugadores coreanos tienen previsto viajar a Madeira (Portugal) para participar en un torneo y en los meses de abril y mayo esperan también poder desplazarse a Polonia y Tarragona.

Mientras la ciudad deportiva del FC Potential siga cerrada, 'Pirri' propone a sus jugadores -los que pueden salir de casa- ejercicios personalizados y la posibilidad de entrenar en un campo público muy cercano a su casa. Eso sí, 'siempre bien protegidos con mascarillas'. EFE

(foto) (vídeo) (audio)