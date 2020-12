Pjanic: 'Está claro que quiero jugar mucho más'

Roma, 7 dic (EFE).- El bosnio Miralem Pjanic, centrocampista del Barcelona, consideró 'claro' que quiere jugar 'mucho más' en el equipo del técnico holandés Ronald Koeman y reconoció que no entiende la razón por la que no cuenta con más protagonismo.

'Honestamente, yo tampoco entiendo porqué estoy en esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos. Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno, estoy listo', dijo Pjanic en una entrevista publicada por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', en víspera de la cita contra el Juventus, su exequipo, en la Liga de Campeones.

'No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien', agregó el internacional bosnio.

Pjanic, que fichó el último verano por el Barcelona en una operación que vio al brasileño Arthur Melo recalar en el Juventus, ha jugado once de los quince partidos del equipo de Koeman este año, cinco de ellos como suplente.

El internacional bosnio definió al Barcelona como el equipo más importante del mundo y prometió estar listo para luchar y conseguir un rol más importante.

'El Juventus se quedó en mi corazón, le sigo cada vez que tengo la oportunidad. El sorteo me ha alegrado, es una lástima no haber podido jugar ante los espectadores en Turín, pero habrá otras oportunidades. Le deseo lo mejor al Juventus, pero este martes queremos ganar', afirmó.

'Mis nueve años en Italia han sido muy buenos y honestamente la echo de menos. En el Roma y en el Juventus estuve muy bien, viví temporadas importantes. Ahora tengo un nuevo desafío en el club más grande del mundo y tengo que luchar. Es una novedad que quería afrontar', prosiguió.

En la entrevista, Pjanic también definió al portugués Cristiano Ronaldo, su excompañero en el Juventus, y al argentino Lionel Messi como unos 'ejemplos para todos' y se rindió ante el sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, por su excelente arranque de Serie A pese a sus 39 años. EFE