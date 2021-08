Plata de Luis

Óscar Maya Belchí

Tokio, 7 ago (EFE).- En seis años, Luis de la Fuente ha sido campeón de Europa sub-19, sub-21 y ahora medallista de oro en unos Juegos Olímpicos. Desearía haber estado en los de Barcelona’92, pero 29 años más tarde el buen trabajo le llevó a liderar a una generación española de fútbol que ha se quedó a las puertas de emular aquella, pero que se ha hecho con una plata que se recordará como un éxito.

Se entiende por ley, o pureza, en los metales preciosos a la proporción en peso en que el metal precioso puro se encuentra en una aleación. Y el conseguido este sábado tiene mucho de Luis.

El técnico de Haro renunció a muchas cosas por ello. En 2021 ha vivido aislado, como un “ermitaño”, reconoce a EFE, por miedo a contagiarse y perderse el sueño por el que lleva luchando desde 2018 cuando empezó el clasificatorio para el Europeo sub-21 de Italia y San Marino.

La burbuja dentro de la burbuja. Reducir al mínimo los riesgos en lo que puedes controlar.

Consciente de que podría dar positivo en coronavirus en cualquier situación, pero que no fuera por no haber hecho todo lo necesario para evitarlo. Luis es un amante de los detalles. Asegura que para ganar en el fútbol de élite “hay que jugar bien y mil detalles más”. Y fuera del terreno de juego no iba a ser menos porque sin él, este éxito no se hubiera conseguido.

Prescindió de su Haro natal. De amigos, familia y vida social; algo tan necesario para un ser humano. De 10 de la mañana a 12 de la noche viendo fútbol. En su casa en Madrid o en la residencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Y dos semanas antes de cada concentración llegaba la clausura y el aumento del estrés. Solo, persiguiendo su meta.

Ese oro del que se quedó a las puertas este 7 de agosto, pero del que vuelve a casa con una medalla de plata al cuello. Ahora solo pide “parar dos días”. Estar con su familia y amigos sin saber de nada, aunque reconoce que para alguien tan apasionado de su trabajo será difícil. Y también salud. Durante estos Juegos Olímpicos se rompió un hueso en la mano derecha en la celebración del pase a semifinales tras ganar a Costa de Marfil. “Que todo sea eso”, comentó antes de la final en una distendida charla con EFE en Yokohama.

Luis es un hombre de frases. Y cada día cambia su foto de perfil con una nueva junto a una foto suya. “Cuanto más trabajo, más suerte tengo”, eligió para el día de la final contra Brasil. Un día muy especial ya que le pudo dedicar el triunfo a su padre, quien cumpliría años este sábado.

El técnico riojano se define como “un hombre de éxito” porque hace lo que le “apasiona”. Y este sábado tiene, además, otro motivo que lo sustenta. Una plata en un día muy especial para él, ya que su padre cumpliría años este sábado. EFE

