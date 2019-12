'Playmobil' y 'The Aeronauts', atractivos de una cartelera calmada en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 5 dic (EFE).- Tras Acción de Gracias y a la espera de los grandes estrenos navideños, los cines de Estados Unidos afrontan una semana de transición y pocos lanzamientos destacados como 'The Aeronauts' y 'Playmobil: The Movie'.

El mundo de los juguetes de Playmobil llega a la gran pantalla con 'Playmobil: The Movie', cinta que combina acción real y animación y que protagoniza la actriz de origen latino Anya Taylor-Joy.

Con la dirección del debutante Lino DiSalvo, esta cinta para el público infantil narra las aventuras de dos hermanos (Anya Taylor-Joy y Gabriel Bateman) en el universo de los Playmobil.

Felicity Jones y Eddie Redmayne, que triunfaron como la pareja protagonista de 'The Theory of Everything' (2014), vuelven a trabajar juntos frente a las cámaras en 'The Aeronauts', película dirigida por Tom Harper ('Wild Rose', 2018).

Este drama de aventuras cuenta la odisea en globo aerostático de la piloto Amelia Rennes (Jones) y el científico James Glaisher (Redmayne).

El cubano William Levy es el protagonista y uno de los guionistas de 'En brazos de un asesino', thriller donde tiene a la española Alicia Sanz como compañera de reparto.

Bajo la dirección de Matías Moltrasio, esta película relata la historia de un sicario cuyo camino se cruza con el de una mujer que huye de un criminal.

La cineasta francesa Céline Sciamma presenta su aclamada película 'Portrait de la jeune fille en feu', que ganó el premio al mejor guion en la última edición del Festival de Cannes.

Noemie Merlant y Adèle Haenel son las protagonistas de esta delicada cinta que cuenta la imposible historia de amor entre dos mujeres en la Bretaña del siglo XVIII.

Los expertos en taquilla prevén que 'Frozen II' repita este fin de semana como líder en Estados Unidos y Canadá.

La campaña navideña, uno de los periodos de mayor negocio para los estudios de cine, comenzará la próxima semana con el estreno de 'Jumanji: The Next Level' y llegará a su apogeo el 20 de diciembre con el lanzamiento de 'Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker'. EFE