PlayStation revela un nuevo tráiler sobre 'The Last of Us Part II'

San Francisco (EE.UU.), 6 may (EFE).- PlayStation, propiedad de la japonesa Sony, reveló este miércoles un nuevo tráiler del videojuego 'The Last of Us Part II', cuya salida al mercado tuvo que retrasarse del 29 de mayo al 19 de junio a causa de la pandemia mundial de COVID-19.

Ambientada cinco años después de los hechos ocurridos en 'The Last of Us' (2013), esta secuela devuelve a los jugadores a unos Estados Unidos devastados por una enfermedad infecciosa que convierte a la población en monstruos hambrientos.

Los protagonistas Ellie y Joel, que ahora se han asentado en una comunidad en las Montañas Rocosas de Wyoming para hallar algo de paz en este mundo postapocalíptico, deberán sin embargo regresar a las andadas después de que sus vidas se vean interrumpidas por un hecho terrible.

Ello les llevará a embarcarse en un sanguinario viaje de combates y venganzas, pero, tal y como asegura en el nuevo tráiler, Ellie lo tiene claro: 'Debo terminarlo'.

La primera entrega de 'The Last of Us' contó con una banda sonora creada por el argentino Gustavo Santaolalla, y su continuación ya mostró en la feria E3 de videojuegos de Los Ángeles en 2018 las credenciales para convertirse en toda una sensación con una primera escena muy lograda y emotiva gracias al beso entre Ellie y otra joven.

Pero la tranquilidad duró poco, ya que poco después los fans de PlayStation pudieron ver a Ellie enfrentándose a enemigos de todo tipo en unas escenas de combate que destacaron por su realismo e intensidad.

El pasado 27 de abril, Sony anunció que retrasaba el lanzamiento de los videojuegos para PlayStation 4 'The Last of Us Part II' y 'Ghost of Tsushima' a causa de las dificultades en la producción derivadas de la pandemia mundial de COVID-19.

Nuestros equipos en Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios siguen trabajando en el desarrollo de los videojuegos a la par que se enfrentan a un mundo en cambio constante por el COVID-19, por lo que debemos adaptarnos al entorno cambiante de estos días', apuntó en un comunicado el jefe de estudios internacionales de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst. EFE