Pliskova cree que las cosas pequeñas le ayudaron a remontar ante Krejcikova

Guadalajara (México), 14 nov (EFE).- La checa Karolina Pliskova, cuarta del mundo, aseguró este domingo que las cosas pequeñas le permitieron remontar para vencer a su compatriota Barbora Krejcikova y acercarse a las semifinales de la Akron WTA Finals.

'Traté de hacer las cosas pequeñas, como mantener el servicio, sentirme confiada con él y mantener el juego simple', explicó en rueda de prensa tras ganarle por 0-6, 6-4, 6-4 a Krejcikova, número tres en el ránking de la WTA.

Pliskova tuvo una de sus peores actuaciones en el primer set, en el que ganó el 38 por ciento de los puntos con su primer saque y cometió 12 errores no forzados.

A pesar de su complicado inicio, Pliskova vino de atrás y mejoró su récord a dos victorias y una derrota para colocarse en el segundo lugar del grupo Teotihuacán y esperar al resultado del duelo más tarde entre la española Garbiñe Muguruza y la estonia Anett Kontaveit para saber su futuro en el torneo.

'Tuve un pésimo inicio en el que se dio una combinación de que yo jugué mal y Krejcikova asombrosamente. No tuve muchas oportunidades para remontar, pero estoy orgullosa de que pude reiniciarme, empezar desde cero y encontrar mi juego para ganar', añadió Pliskova.

La checa reconoció que las condiciones de la ciudad de Guadalajara, al occidente de México, sede de la Akron WTA Finals, no la han beneficiado en el certamen.

Guadalajara tiene una altitud a 1.566 metros sobre el nivel del mar, lo que ha complicado a las jugadoras porque la pelota vuela más que en otros lugares.

'Ha sido uno de los torneos más duros que he jugado en los términos de no sentirme bien por un solo día. Las condiciones no están hechas para mí. Pero pienso que me di una oportunidad con mi actitud positiva al menos en los partidos', afirmó la checa.

Pliskova dijo que estará pendiente del encuentro entre Garbiñe Muguruza y Anett Kontaveit, en el que apoyará a la estonia, quien debe vencer a la española para que la checa avance a las semifinales.

'Espero que Kontaveit gane, estaré apoyándola. Veré el juego, pero no en la cancha, quizás iré a verlo a algún lugar mientras ceno, tome algún trago y rece', sentenció. EFE

