Pliskova: 'Mi sueño siempre va a ser ganar un Grand Slam'

Londres, 10 jul (EFE).- La checa Karolina Pliskova aseguró, tras perder la final de Wimbledon, que sueño siempre va a ser ganar un Grand Slam.

Pliskova, que también perdió la final del Abierto de Estados Unidos en 2016, cedió en tres sets este sábado ante Ashleigh Barty.

'Mi sueño va a ser siempre ganar un Grand Slam. Es lo que llevo intentando desde que empecé a jugar al tenis. Sí, he alcanzado algunas metas que tenía, pero este va a seguir siendo mi objetivo', dijo la checa.

'No quiero hacer ningún drama de esto, porque hacer una final aquí es especial, sobre todo porque nunca ha sido mi torneo favorito. Nunca he jugado bien aquí. Nunca me he sentido bien, pero esta vez las cosas han cambiado. Creo que el ambiente ha sido increíble y me he sentido muy bien jugando en frente de este público', añadió.

'Voy a intentar volver más fuerte. Habrá más oportunidades. Muchas. No me voy a rendir y veremos qué pasa', subrayó.

La checa se marchó llorando de la pista, tras forzar un tercer set contra Barty, que se coronó campeona.

'Creo que si hubiera perdido el partido en dos sets hubiera estado normal. Pero me costó mucho esfuerzo llegar a ese punto. Creo que nunca había tenido un mejor momento en mi carrera, por eso estuve más sensible de lo normal. No era mi plan llorar, porque no me gusta llorar en la pista', aseguró. EFE

msg/ism