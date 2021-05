Pliskova: 'Swiatek tuvo un día fantástico y yo un día horrible'

Roma, 16 may (EFE).- La checa Karolina Pliskova, que perdió este domingo por un contundente 6-0 y 6-0 en 46 minutos la final del torneo de Roma contra la polaca Iga Swiatek, consideró que su rival 'tuvo un día fantástico' y que ella tuvo 'un día horrible'.

'Me puso difícil todo, jugó muy fuerte, no me dio opciones, ella ha tenido un día fantástico y yo un día horrible. ¿Qué puedes hacer? Ella tiene confianza en tierra', afirmó Pliskova en rueda de prensa al acabar el partido.

'Ella jugó muy profundo, cerca de la línea, sacó bien. Yo no jugué bien, pero pese a que hice algunos buenos momentos, no hubo manera', agregó.

Pliskova, número 9 del mundo y campeona en Roma en 2019, reconoció que le cuesta ver cosas positivas en este momento.

'Es súper difícil ser positiva ahora, pero estos 45 minutos de partido no cambian lo que hice aquí. Jugué unos buenos partidos. Ahora me tomaré unos días de pausa, me siento un poco cansada. Me tomaré unos dos días y luego iré a París', dijo. EFE