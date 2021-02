Pochettino: 'A Di María le preguntan. No falta al respeto al Barcelona'

Madrid, 12 feb. (EFE).- El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró que no ha habido falta de respeto hacia el Barcelona cuando a Di María 'le preguntan' si le gustaría jugar con Leo Messi y pidió 'no sacar las cosas de quicio' en vísperas del enfrentamiento entre ambos clubes en la Liga de Campeones.

'A Di María le preguntan, te gustaría jugar con Messi... Pues qué quieres que te conteste. No por eso estás faltando el respeto al Barcelona, no saquemos las cosas de contexto', señaló en una entrevista en el programa El Transistor de Onda Cero.

Pochettino insistió en que debe 'tener respeto por todos los clubes y jugadores' y reconoció que 'todos los clubes del mundo, no solo el PSG, diseñan estrategias para mejorar sus plantillas'.

'Se ha generado una situación difícil de entender, que un jugador hable de un compañero de selección y hable de que les gustaría estar juntos, creo que es algo válido', afirmó.

Respecto a la próxima eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Barcelona, Pochettino admitió que desde hace un año prepara ese enfrentamiento porque no ha dejado de ver fútbol en ningún momento y consideró fundamental la baja de Neymar por cómo contagia a sus compañeros y como condiciona al rival.

'Tenía mucha ilusión de volver a Barcelona a jugar. Además aquí hay una obsesión con ganar la Champions. Y caer lesionado como ha caído es una situación triste por cómo es en el campo y como condiciona al contrario. En la lesión estaba cerca a unos 15 metros. Estaba calentando Mbappé y había tomado la decisión de sustituir a Neymar porque le notaba irritando por las faltas que estaba recibiendo', señaló.

Sobre Mbappé y su futuro Pochettino afirmó que a pesar de su juventud 'es una realidad y no una promesa', por cuyo carisma y juego le imagina en la 'terna de mejores jugadores del mundo'.

'Sabe hablar francés, inglés y castellano', recordó antes de referirse al Real Madrid, un club del que estuvo cerca como jugador aunque finalmente no se incorporó a él. 'Valdano y Camacho me hablaron mucho del Real Madrid. Las conversaciones de Camacho me fueron quedando. Y ver lo que significa el Real Madrid a nivel mundial le va quedando. No tengo ninguna cláusula por si viene el Real Madrid. Confío en estar muchos años en el PSG y cumplir los objetivos', señaló. EFE