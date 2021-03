Pochettino: 'Queremos clasificarnos ganando el partido'

París, 9 mar (EFE).- El entrenador del París Saint-Germian, el argentino Mauricio Pochettino, dejó claro este martes que su equipo no saldrá a especular con el resultado favorable de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Barcelona (1-4) y aseguró que buscarán clasificarse ganando también en la vuelta.

'Queremos clasificarnos ganando el partido, sabiendo que enfrente tenemos a un gran equipo y un gran entrenador, con respeto a los rivales, sabiendo que será muy duro, y que tendremos que tener un rendimiento parecido o mejor que la ida para superar la eliminatoria', aseguró el entrenador.

Pochettino indicó que en su mentalidad afrontarán el duelo como si la eliminatoria estuviera empatada, para no dejarse sorprender por un Barcelona que en 2017 ya remontó, en su estadio, un resultado abultado en Liga de Campeones.

Para el técnico argentino, que llegó a París a principios de año, aquel pasado no le afecta, porque solo piensa en los dos meses que él lleva al frente del equipo.

Excepcionalmente, Pochettino ha decidido concentrar a sus jugadores esta noche en vísperas del vital duelo de mañana, una decisión que, dijo, consensuó con la plantilla, que también consideró que era lo mejor para este momento.

El entrenador, que durante años lo fue del Espanyol y que ha dicho que nunca entrenaría al Barça, aprovechó para felicitar a Joan Laporta por su victoria electoral, dijo que lo conoció en su etapa en la Ciudad Condal y consideró 'normal' su mensaje de optimismo frente al duelo de Liga de Campeones.

'Lo más importante en el fútbol es creer y ser optimista. Y vender optimismo', afirmó.

Reconoció el entrenador que el equipo blaugrana ha mejorado en las últimas semanas, pero aseguró que la Liga de Campeones es una competición diferente y que la mentalidad es otra.

Sobre la baja de Neymar, que no ha podido recuperarse de la lesión en el aductor izquierdo a tiempo, Pochettino aseguró que ha sido un golpe duro para su moral, pero negó que hayan sido conservadores.

'No es una decisión que hayamos tomado, es un estado de un jugador, de Ney, que no puede llegar a estar en las condiciones para competir. Es un hecho. Ha hecho un gran esfuerzo para llegar a estar en forma lo antes posible, no solo para este partido', afirmó.

'Le hacía mucha ilusión (jugar contra el Barcelona), pero también estar en forma no solamente en la Liga de Campeones, también en la Copa de Francia y en la liga. Es un momento para él difícil, porque tenía expectativas para recuperarse, pero le faltan algunos días y esperemos que lo antes posible pueda volver con el equipo', dijo. EFE