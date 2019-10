Pocos goles, muchas dudas

Madrid/Bilbao, 25 oct (EFE).- Una victoria en las últimas seis jornadas compromete a estas alturas de la Liga al Atlético de Madrid, con muchas más dudas que goles en contra, cinco, y a favor, ocho; los mismos que el Athletic Club, que visita este sábado el Wanda Metropolitano con una secuencia de cuatro partidos sin ganar.

Nadie ha encajado menos goles que ambos equipos en este curso de LaLiga Santander -el conjunto siguiente en ese aspecto es el Osasuna con ocho tantos en contra-, pero ni con tal estabilidad defensiva tienen aún la regularidad esperada, porque ofensivamente no tienen la pegada que marca diferencias cuando los marcadores son cortos.

El Atlético ha terminado cuatro de los nueve partidos hasta ahora sin marcar ningún gol y ha empatado cuatro de sus choques, tres de ellos a cero, mientras que el Athletic ha igualado los mismos duelos y se ha quedado tres veces sin batir la portería rival. Tres puntos les separan en la tabla a favor del bloque local, que es quinto.

Y, a la vez, cada uno de ellos suma ocho goles a favor en esta Liga. Son los equipos menos goleadores del décimo puesto para arriba. Por debajo, sólo seis conjuntos promedian menos: Osasuna, Alavés, Mallorca, Celta, Espanyol y Leganés. Son seis de los ocho últimos de la clasificación actual.

Ahí insiste el Atlético, al que ni siquiera la victoria tan apurada como demostró el 1-0 o el minuto del gol, el 77, del pasado martes contra el Bayer Leverkusen, con la irrupción decisiva de Álvaro Morata, que volverá este sábado a la alineación inicial, le ha traído la calma total que generalmente provoca el efecto del triunfo, más aún con la secuencia de cuatro empates en su estadio.

El Atlético no estuvo al nivel que se espera. Ni apuntó a él. Ni como equipo ni en muchas de sus individualidades. No lo estuvo Diego Costa, del que aún se aguarda el nivel concluyente que demostró hace un lustro y que todavía anhela Diego Simeone. Ni Thomas Partey ni Saúl Ñíguez ni Ángel Correa ni Koke Resurrección... Casi nadie.

El capitán centró los pitos cuando fue sustituido, dentro de una división de opiniones que también sintió Diego Simeone, aunque con unos silbidos menos sonoros. Hay un debate abierto indudablemente hoy por hoy entre una sector de seguidores rojiblancos por el estilo y la forma de juego del equipo, que, además, no acumula resultados. En contraste, se sostiene a tres puntos del liderato liguero.

En ese torneo, sólo ha ganado una de las últimas seis jornadas: el 0-2 en Mallorca entre la derrota ante la Real Sociedad (2-0) y los empates con el Real Madrid (0-0), el Celta (0-0), el Valladolid (0-0) y el Valencia (1-1), el pasado sábado. Ahora enlaza tres igualadas en el campeonato, mientras gana en la Liga de Campeones.

Con todo eso de fondo, no hay apenas momentos para el descanso, la recomposición o la satisfacción. La competición no para. Este sábado encara su tercer partido en siete días. Después esperan otros cuatro más en las siguientes dos semanas. Entre tal acumulación, el martes descansó de inicio Morata, que se reencontró con el gol en siete minutos sobre el campo, y este sábado lo hará Diego Costa.

No hay rotación para Koke, Saúl y Thomas, los tres titulares constantes en el once de los últimos tiempos del Atlético, también este sábado contra el Athletic en el centro del campo, donde está la única duda del once: Víctor Machín, 'Vitolo', o Thomas Lemar. A la vez sale de la alineación Héctor Herrera, que aún no encuentra la continuidad. Ha jugado cuatro de los 12 duelos. Marcos Llorente, mientras, no disputa un choque de inicio desde la tercera cita.

Y no hay rotación posible en el centro de la defensa. Sin Stefan Savic ni José María Giménez, con sendas lesiones musculares, sólo hay dos futbolistas específicos para esa posición en condiciones: Felipe Monteiro, reafirmado con rotundidad como titular, y Mario Hermoso, reactivado con el segundo tiempo ante el Bayer Leverkusen.

El portero Jan Oblak, imbatido en seis de sus últimos siete choques oficiales, en los que sólo ha recibido un gol; los laterales Kieran Trippier y Renan Lodi y el delantero Ángel Correa, para dar descanso a Diego Costa, completan el probable once del Atlético, que aún sufre la baja de Joao Félix, por segundo choque consecutivo.

Enfrente, el Athletic Club espera terminar la mala racha en la que se encuentra, de cuatro partidos sin ganar tras auparse al liderato en la quinta jornada, en una visita que le resulta hostil en las últimas temporadas.

Apenas ha sido capaz el conjunto bilbaíno de lograr un empate en ocho años seguidos con siete derrotas en ese balance. La última, muy dolorosa, la temporada pasada, cuando, tras adelantarse dos veces, cayó por 3-2 ya cuando parecía el choque terminado.

Fue una buena tarde de Iñaki Williams, que marcó los dos goles y que se presentará en el Metropolitano después de haber logrado frente al Valladolid otro de sus golazos tras una impresionante carrera que le define como jugador.

La 'pantera' será la punta de lanza de un equipo en el que Gaizka Garitano, discutido como no lo había sido hasta ahora por el juego de su equipo, sobre todo a domicilio, podría recuperar a Yuri Berchiche, ya superada su luxación en el hombro derecho sufrida hace casi cuatro semanas.

También recupera Garitano a Ibai Gómez, en su caso de baja últimamente por una lesión de abductores. No obstante, el de Santutxu, aunque está en el grupo de jugadores en los que más confía el técnico vizcaíno, no es un titular habitual.

A la espera de la decisión del entrenador sobre Berchiche, que entraría por Mikel Balenziaga, su relevo natural en los últimos partidos, las únicas dudas están en el acompañante de Dani García en el doble pivote y un jugador de banda, con Iker Muniain en la otra.

A la titularidad en el centro del campo aspiran Unai López y Beñat Etxebarria, pero en esa posición jugó de inicio Mikel Vesga en el último encuentro en Vigo, con una derrota en Balaídos.

Y para jugar en la banda que no ocupe Muniain, que en este caso se ladearía a la izquierda, es posible que vuelva Oscar de Marcos. También cuentan Iñigo Córdoba, desacertado ante el Valladolid, y el joven Gaizka Larrazabal.

Por lo demás, parecen fijos en el once el meta Unai Simón; Ander Capa, Yeray Álvarez, que tampoco estuvo bien en el último partido, e Iñigo Martínez en defensa; y Raúl García en la media punta.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Vitolo o Lemar; Correa y Morata.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; De Marcos, Raúl García, Muniain; y Williams.

Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21.00 (19 GMT).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (5º, 16 puntos); Athletic (8º, 13 puntos)

La clave: El desborde de Vitolo, Morata, Correa, Williams o Muniaín ante las dos mejores defensas de la Liga.

El dato: Atlético y Athletic son los dos conjuntos que menos goles han recibido en esta temporada de la Liga, con cinco tantos en contra cada uno en nueve jornadas.

La frase: 'La creatividad es buena, pero la practicidad es mejor', advirtió este viernes Simeone.

El entorno: ¿Otro plebiscito en el Metropolitano? El último partido, el pasado martes con el Bayer Leverkusen, evidenció la disparidad de opiniones sobre el momento del equipo. Simeone y Koke recibieron pitos, más sonoros en el caso del capitán. EFE