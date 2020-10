Podoroska: 'Creo que puedo seguir en este nivel'

París, 8 oct (EFE).- La argentina Nadia Podoroska, que este jueves perdió en semifinales de Roland Garros, consideró 'muy positiva' su participación en el torneo, que le permitirá pasar del 131 del mundo a ingresar en el 'top 50', y aseguró que ahora trabajará para mantenerse entre las mejores.

'Acabo de llegar al alto nivel, creo que tengo nivel suficiente para mantenerme acá, no creo que sea casualidad que esté aquí, con mi equipo venimos haciendo un trabajo importante. Creo que esto se puede sostener, pero no sé hasta dónde puedo llegar', aseguró la jugadora tras caer 6-2 y 6-1 contra la polaca Iga Swiatek.

Podoroska, que a sus 23 años se convirtió en la primera tenista que desde la fase previa alcanza la semifinal de Roland Garros, aseguró que el torneo le ha permitido comprobar que puede jugar de igual a igual a cualquier rival.

'A la hora de entrar a la cancha somos dos jugadoras con sus virtudes y debilidades', señaló la tenista, la quinta argentina que optaba a jugar la final en París, la primera en 16 años.

Pese a la derrota, que Podoroska atribuyó al elevado nivel de su rival, una tenista de 19 años que alcanza la final sin perder un set, la argentina consideró que las tres semanas que pasó en la capital francesa fueron 'muy positivas' y eso no cambia con el resultado de hoy.

'No hice el mejor partido, ella estuvo muy bien y yo no estuve cómoda, no me dejó jugar bien. Se me escaparon algunas oportunidades para estar mas cerca en el marcador, pero la realidad es que ella hizo un gran partido y yo no', reconoció.

Pese al salto que va a dar su carrera, que le permitirá afrontar los próximos meses sin agobios económicos y disputar algunos torneos que antes no le abrían sus puertas, Podoroska aseguró que su vida no sufrirá muchas variaciones.

'Casi todo va a ser igual, mis entrenamientos, mis ganas de mejorar, mi vida va a ser básicamente la misma', señaló la jugadora, que ahora tiene previsto ir a descansar unos días a la ciudad mediterránea de Alicante, donde tiene fijada su residencia de entrenamiento, para luego tratar de disputar algún torneo más antes de final de año.

La mayoría de estos han sido suspendidos por la pandemia y Podoroska tuvo que borrarse de alguno en Estados Unidos porque avanzó mucho en París y no le daba tiempo, pero aseguró que al nivel que está jugando le gustaría seguir compitiendo para mejorar todavía más su ránking.

'Pero tengo ganas de ir a Argentina cuando acabe la temporada, me hace bien ir allí', dijo la de Rosario, consciente de que su gesta en Roland Garros, al igual que la de su compatriota Diego Schwartzman, que mañana jugará las primeras semifinales de un grande, han sido muy seguidas en el país.

Podoroska indicó que para que avance el tenis en su país, sobre todo el femenino, hacen falta más torneos.

'Lo que más hace falta en la región son los torneos, tener oportunidades para insertarse en el nivel, poder tener en el año competencia, para que cuando vengamos a Europa no sea tan nuevo, tan diferente. Es mucho el costo que tiene hacer torneos, pero creo que sería la mejor manera de avanzar', comentó. EFE