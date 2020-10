Podoroska: 'Los resultados me llegan porque dejé de buscarlos'

Luis Miguel Pascual

París, 2 oct (EFE).- Nadia Podoroska se ha convertido en una de las sensaciones de Roland Garros. De la fase previa a los octavos de final, con un juego brillante, pasando por encima contra rivales de más ránking y entidad, una progresión que ella explica más por el aspecto mental que por el físico.

'Los resultados me llegan ahora porque lo dejé de buscarlos', asegura la tenista, la primera argentina en octavos de final en París desde Gisela Dulko en 2011.

En París está 'cumpliendo un sueño', pero es la segunda vez que disputa el cuadro final de un Grand Slam, algo que hizo con 17 años en el Abierto de Estados Unidos, donde no superó ninguna ronda.

Entonces tenía prisa por lograr los triunfos y esa ansiedad le cerraba las puertas para tener mejores resultados.

'Por eso me gusta hablar del proceso. Dd más chica eran tantas las ansias, el anhelo, que me enfocaba mucho en eso y fue perjudicial. Me enfoco en el proceso, en pequeños crecimientos, más centrada que en si gano o pierdo. Por eso estoy ganando, porque estoy centrada en lo que tengo que mejorar sin pensar en el resultado', afirma la rosarina.

Esa ha sido la gran evolución de una jugadora que, ahora con 23 años, ha dado un salto importante en su carrera, que se está materializando en resultados en Roland Garros.

RIVALES SUPERIORES

Podoroska ha superado a la belga Gerrt Minnen, a la kazaka Yulia Putintseva, su primera victoria contra una 'top30', y ahora a la eslovaca Anna Karolina Schmieldlova, 6-3 y 6-2, que venía de dejar al torneo sin su favorita número 10, la bielorrusa Victoria Azarenka.

Este triunfo le abrirá las puertas del 'top100' y, de repente, su carrera sufrirá una profunda evolución, porque tendrá derecho a disputar torneos cuyas puertas se le cerraban. Y, quien dice torneos, dice ganancias.

'Para mi es un alivio', asegura la jugadora que cuando hace un año ganaba el oro en los Juegos Panamericanos lamentaba no encontrar torneos, lo que ponía en jaque su continuidad en el circuito.

'Voy a poder seguir pagando el sueldo a mi equipo y seguir viajando. Hasta hace poco no tenía esa seguridad. A ellos les debo poder estar acá, porque cuando no tenía recursos confiaron en mi. Me deja tranquila disponer de este dinero para poder seguir jugando', señaló.

Podoroska se entrena con Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi, que tienen una academia en Alicante, a la que ella pudo viajar durante el confinamiento en Argentina, unos meses que aprovechó para poner a punto su juego, sin prisas, sin urgencias.

Desde que en agosto el tenis volvió a la vida, sus resultados son impresionantes, con 20 triunfos sobre arcilla, seis en Roland Garros, cinco en Saint-Malo, seis en Praga y tres en Palermo.

MÁS EXIGENCIA

El salto adelante económico le va a permitir mantener esa estructura a esta hija de un relojero, que durante semanas barajó la posibilidad de colgar la raqueta.

Pero la 'rusa', como le conocen en su país por su apellido, de origen ucraniano, tendrá también una mayor exigencia, porque a mejores torneos, mejores rivales.

'Tengo que seguir creciendo como tenista, ahora que voy a jugar en otro nivel voy a tener que mejorar muchas cosas, el saque, la subida a la red, ciertos golpes', comentó.

Lo hará con más calma, más madura, pero con la misma fe con la que ha ido derribando muros en el tenis femenino argentino, que sigue bebiendo de la referencia a Gabriela Sabatini, pese a que su mejor tenista actual no nació hasta cuatro meses después de que anunciara su retirada en Nueva York.

Podoroska afirma, si embargo, que nunca tuvo un referente claro, que de las tenistas que veía de niña admira a las hermanas Williams y a Simona Halep, pero reconoce que 'Gabi fue muy importante'.

La 'rusa' no quiere mirar más adelante del cuadro. Si lo hiciera se daría cuenta de que por donde ella transita han caído todas las cabezas de serie de peso.

Su siguiente rival saldrá del duelo entre la búlgara Tsvetana Pironkova, invitada por la organización, y la checa Barbora Krejcikova. EFE