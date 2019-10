Poeta saharaui: 'El mundo está polarizado y no existen interlocutores'

Panamá, 22 oct (EFE).- El poeta saharaui Bachir Edkhil, quien fue uno de los fundadores del Frente Polisario y hoy es uno de sus críticos más acérrimos, dijo este martes que las protestas que se están viviendo en lugares tan dispares como Chile, Barcelona, Hong Kong y Líbano reflejan 'un mundo polarizado y sin interlocutores'.

Edkhil, quien se encuentra en Panamá para presentar su libro de poemas 'Pasión en la Duna Turbulenta', aseguró que las 'olas de protestas' siempre han existido, pero que cada vez ocurren con mayor frecuencia y esto tiene que ver con el hecho de que 'la globalización tiene agujeros oscuros'.

'La globalización no ha funcionado, no es para todos. No se puede hablar de globalización para mercancías y no para personas. Estamos en un periodo de transición y los sistemas políticos y económicos van a tener que adaptarse a las nuevas exigencias', explicó.

'La palabra es la solución de todos nuestros problemas', aseveró el autor, quien reconoció que ningún país está 'a salvo' de vivir las manifestaciones tan virulentas que estamos viendo estos días en distintas partes del mundo.

Nacido en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, Edkhil fue uno de los fundadores y miembro durante dos décadas del Frente Polisario, un movimiento de autodeterminación a quien hoy acusa de autoritario y violento.

'La gente confunde el Polisario con el pueblo saharahui. Venden al exterior que son demócratas, pero son un grupo político-militar', apuntó el escritor, quien también preside la asociación Alter Forum Internacional.

Para el intelectual, el conflicto del Sáhara Occidental 'está congelado' y su solución no pasa por un referéndum sino por 'la democratización del Magreb y una voluntad política de todos'.

Por el momento, Rabat continúa rechazando la posibilidad de un referéndum para que los saharauis ejerzan su derecho a la libre determinación, mientras que el Polisario insiste en esa vía.

La ONU estableció en 1991 la Minurso con el fin de facilitar una consulta sobre el futuro de la excolonia española, que por ahora no se ha llevado a cabo.

Marruecos presentó una propuesta de autonomía para la zona en 2007 y considera que esa debe ser la base de la negociación, mientras que el Frente Polisario insiste en la necesidad de convocar cuanto antes ese referéndum. EFE