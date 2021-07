Pogacar: 'Cada ciclista es único'

París, 18 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, que confirmó su triunfo en el Tour de Francia por segundo año consecutivo, aseguró que no se siente el heredero de una leyenda como Eddy Merckx, y que 'cada ciclista es único'.

'No me gusta compararme con otros corredores que me han precedido. Cada uno tiene su estilo, su personalidad. No sé qué decir. Es difícil ser comparado a una leyenda como él (Merckx), cada ciclista es único', señaló el ciclista del UAE.

Pogacar indicó que el triunfo de este año es diferente al del año pasado, logrado en la última etapa, una contrarreloj en La Planche des Belles Filles donde superó a su compatriota Primoz Roglic.

'Es muy diferente que el año pasado. El año pasado tenía sensaciones increíbles, gané de forma increíble. Ahora vuelvo al podio, no puedo describir lo que siento, pero sé que es diferente que el año pasado', dijo.

Pogacar no rechazó el apelativo de 'pequeño caníbal' que comienzan a darle, aunque aseguró que no le gustan las comparaciones. EFE

