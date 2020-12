Pogacar: 'El abrazo de Roglic me calmó'

París, 16 dic (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, el último ganador del Tour de Francia, aseguró que solo sintió alivio por haber derrotado a su ídolo, su compatriota Primoz Roglic, cuando este le abrazó tras verse superado en la contrarreloj definitiva de La Planche des Belles Filles.

'Yo era fan de Roglic. De los 15 a los 20 años gritaba delante de la tele para animarle, y ahora era yo el que le batía, el que le impedía lograr su sueño de años (...) Mis sensaciones eran particulares', confesó el ciclista en una entrevista que este miércoles publica el diario L'Équipe.

'Al final, fue Primoz quien logró calmarme. Unos minutos después de su llegada a la meta, estaba en la zona de entrevistas y vino para abrazarme. Ese momento no lo olvidaré nunca. Fue como si me autorizara a disfrutar, me decía que no era culpa mía', agregó.

Pogacar reconoció que en su país la mayoría de los aficionados eran más favorables a Roglic y que cuando le arrebató el Tour 'muchos no estaban contentos'.

El joven ciclista vive en Mónaco, a apenas 100 metros de su ídolo, con quien entrena en ocasiones, al igual que en su país, donde sus casas tampoco están lejos. EFE