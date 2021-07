Pogacar: 'Este año estoy más arropado'

Châteauroux (Francia), 1 jul (EFE).- Al esloveno Tadej Pogacar la alegría de la contrarreloj de este miércoles en Laval le duró para afrontar de la mejor manera la etapa del día siguiente, al tiempo que aseguró que se siente más arropado que el año pasado porque su equipo no tiene ningún 'sprinter'.

'Este año es más fácil en estas etapas con final en 'sprint', todo el equipo está pendiente de mi. Les doy gracias a todos ellos que me protegen permanentemente y no gasto mi energía', dijo el líder el UAE.

'Ha sido un día muy rápido, se iba muy rápido, pero desde el inicio han iniciado una caza muy rápida, no ha sido una jornada fácil', dijo.

Pogacar aseguró que se siente bien, con confianza para revalidar su título.

'Me he sentido bien, sobre todo tras la victoria de ayer, no he sufrido mucho. Tengo confianza, ha sido una gran jornada, lo estoy disfrutando', comentó. EFE