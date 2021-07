Pogacar: 'La mejor defensa es el ataque'

Le Grand Bornand (Francia), 3 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, que logró el maillot amarillo del Tour de Francia tras un hachazo a 33 kilómetros de meta, aseguró que lo hizo para evitar que sus rivales le atacaran por segundo día consecutivo y aplicando la máxima de que 'la mejor defensa es el ataque'.

'El viernes todos corrían contra nosotros y me esperaba que fuera algo parecido. Así que me he dicho que tenía que atacar porque el ataque es la mejor defensa', señaló el esloveno, segundo en la meta de Le Grand Bornand.

Pogacar reconoció que con ese ataque quiso tomarse un poco la revancha de la víspera, cuando quedó aislado, sin equipo, y cedió tiempo en la general con algunos de sus rivales.

Pero aclaró que no se trató de un ataque planificado, sino que notó que las fuerzas de los Ineos, liderados por el ecuatoriano Richar Carapaz, no eran muchas y decidió endurecer la carrera y atacar.

'Les he escuchado hablar y me parecía que no tenían muchas fuerzas. He dicho al equipo que había que endurecer el ritmo. Finalmente he atacado yo y ha salido bien', comentó.

El esloveno señaló que, probablemente, el domingo tengan una estrategia más conservadora en la segunda etapa alpina, con meta en el puerto de Tignes, de primera categoría.

Pese a que cuenta con una ventaja amplia con sus rivales, Pogacar consideró que no ha matado el Tour.

'Queda mucho camino por delante. Es verdad que me estoy encontrando muy bien, que tengo mucha confianza, pero todavía no ha terminado. Lo que es seguro es que vamos a trabajar para defender este maillot amarillo al cien por cien', dijo.

Pogacar quiso dedicar la victoria a su director deportivo Alain Paiper, que no ha podido viajar con el equipo por motivos de salud.

'Es cierto que le echamos de menos, pero también lo es que los directores hoy me decían por el pinganillo que tenía que aguantar por el. Espero que haya disfrutado', dijo. EFE