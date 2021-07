Pogacar revienta el Tour en los Alpes, Dylan Teuns canta victoria

Carlos de Torres

Le Grand Bornand (Francia), 3 jul (EFE).- La lluvia torrencial y el intenso frío no impidió una histórica actuación del esloveno Tadej Pogacar, defensor del título, en la primera etapa alpina, donde se enfundó el maillot amarillo después de propinar a todos sus rivales de la general un serio castigo en forma de tiempo.

La etapa se la adjudicó en solitario el belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious), último superviviente de la escapada del día, quien atravesó la meta de la octava etapa disputada entre Oyonnax y Le Grand-Bornand, de 150 kms por delante del español Ion Izagirre (Astana), del canadiense Michael Woods (Israel Start Up) y de Pogacar, terminando una faena de las de salir por la puerta grande.

Si Teuns se puso las dos manos en la cabeza por la incredulidad de su segundo triunfo en el Tour, Pogacar, de 22 años, se golpeaba el pecho con el puño. 'Aquí estoy yo y estos son mis poderes', pareció decir la perla del UAE Emirates, líder único, sólido y posiblemente indestructible. La lección sonó a definitiva.

Pogacar atacó a 32 kilómetros de meta, subiendo el Col de La Romme, terminó con la resistencia del ecuatoriano Richard Carapaz, fue cazando a todos los escapados del día y se fumó La Colombiere aumentando las diferencias a marchas forzadas. No dejó uno vivo. Solo cedió en la última bajada a meta, por prudencia, ya no debía arriesgar. El valiente Teuns aprovechó para abrazar su gloria.

El mazazo de Pogacar tuvo efectos devastadores y despejó dudas, si es que las había. Endosó 3.20 minutos a Carapaz, Enric Mas y Urán, 5.09 a Wout Van Aert y 21.47 al exlíder Mathieu Van der Poel. El esloveno se puso el maillot amarillo en París el 20 de septiembre de 2020, ahora en Le Grand Bornand se lo puso por segunda vez.

'No sé si he aplastado, lo he dado todo, ha sido una buena jornada. Ayer se querían deshacer de mi y hoy he replicado y demostrado que tengo un equipo fuerte. Ataqué sin tenerlo previsto porque Ineos no iba bien', explicó.

Una lección con reflejo contundente en la general. Van Aert le sigue a 1.48 y el kazajo Lutsenko a 4.38. Rigoberto Urán es cuarto a 4.46, Richard Carapaz sexto a 5.01 y Enric Mas octavo a 5.15.

LOCURA BAJO LA LLUVIA, SE HUNDEN THOMAS Y ROGLIC

Etapa corta, pero explosiva, revolucionada desde el empinado inicio desde Oyonnax. Los destrozos empezaron apenas bajó la bandera de salida. El neerlandés Poels inició las hostilidades con una ataque en solitario. Ese primer latigazo despertó los ánimos del personal y las miserias de Thomas y Roglic, descolgados a las primeras de cambio.

Dos favoritos tachados de la lista de los pronósticos. La lluvia torrencial provocó la caída de 'Supermán' López. La fiesta apenas se había inaugurado y ya se olía la masacre. Tadej Pogacar, quien no se fía un pelo de Van der Poel y Van Aert, decidió marcar a la pareja que les puso contra las cuerdas en la víspera.

Muchos nervios, demasiados intereses. Van Aert, muy travieso, trató de organizar otra algarada subiendo la Cota de Menthonnex, pero Pogacar intervino de oficio para parar los pies al campeón belga.

Con los generales juntos, aprovecharon 18 hombres para el despegue. Allí entraron Nairo Quintana, Valverde, que pronto decidió descolgarse, Ion Izagirre y Yates. Con una ventaja de 5 minutos sobre el grupo del maillot amarillo entraron en la zona comanche de la etapa.

HACHAZO DE POGACAR EN LA ROMME

Restaban 60 kilómetros con la esencia de la etapa, nada menos que tres puertos de primera encadenados, el primero la Cota de Mont Saxonnex (5,7 kms al 8,3), donde se filtra la fuga por delante y el UAE e Ineos se marcan de cerca en la zona noble. Algún plan de ataque?. El ritmo de desgaste de McNulty y Formolo, porteadores de Pogacar en la montaña, hizo doblar las rodillas a unos cuantos.

El castigo de favoritos se amplió subiendo el Col de Romme (8,7 kms al 9,4). Desaparecidos en combate Thomas y Roglic, les llegó la 'pájara' al maillot amarillo Van der Poel, Van Aert y 'Supermán' López.

Proceso brutal de selección que remató en primera persona Pogacar atacando bajo la lluvia a 33 kms de meta y a 4 de la cima de La Romme. Golpe de K.O para Carapaz, quien trató en vano de soldarse a rueda del dorsal 1 del Tour. El jefe en modo exhibición, solo, persiguiendo la escapada, donde Woods se adelantó para coronar la cima.

LA VALENTÍA DE TEUNS QUITA LA ETAPA A POGACAR

Desde ese momento, de exhibición para la historia, Pogacar entró en modo contrarreloj. Solo, sin colaboración de nadie, con sus propias fuerzas y coraje inició su vuelo por las pendientes de La Colombière, cuya cima distaba 14 kilómetros de meta.

Pogacar fue barriendo a todos los corredores de la fuga, incluido Ion Izagirre, hasta alcanzar a Woods y Teuns en cabeza de carrera. El canadiense cedió bajando, el belga aguantó bien la visita de Pogacar, quien ya tenía el maillot amarillo asegurado.

La valentía de Teuns contra la prudencia de Pogacar. Riesgos cero. Teuns aprovechó para jugarse el tipo y marcharse en solitario. Izagirre y Woods se unieron a Pogacar.

Mientras Dylan Teuns cantaba la duodécima victoria de su equipo en los últimos 25 días y señalaba al cielo por la reciente muerte de su abuelo, el ciclista vasco se conformaba con la segunda plaza. Y Pogacar con una faena como para salir por la puerta grande del Tour. Este domingo se disputa la etapa reina de los Alpes entre Cluses y Tignes, de 144.9 kms. EFE