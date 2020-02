Pogacar: 'Tras ganar la etapa vamos a trabajar para ganar la general'

Cullera (Valencia), 6 feb (EFE).- El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) señaló tras ganar la segunda etapa y convertirse en el nuevo líder de la Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana, que una vez que ha conseguido el jersey amarillo va a luchar por la general y por llevarse la carrera.

'No era un plan que teníamos previsto esta mañana, ha sido un día duro pero me he encontrado bien. El equipo ha hecho un gran trabajo y he luchado por la etapa. Una vez lograda esta victoria, voy a trabajar por ganar la general', afirmó el ciclista de 21 años .

Pogacar, que acabó tercero en la pasada Vuelta a España, lidera la clasificación de la ronda valenciana igualado a tiempo con otros nueve corredores entre los que se encuentran Alejandro Valverde (Movistar) e Ion Izaguirre (Astana), vencedor de la última edición. EFE