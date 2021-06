Pogba niega tensiones entre Giroud y Mbappé

París, 10 jun (EFE).- Uno de los futbolistas con más peso en Francia es Paul Pogba. El centrocampista repasó ante la prensa los desafíos de los campeones del mundo en la Eurocopa, su futuro en el Manchester United y las supuestas tensiones entre Olivier Giroud y Kylian Mbappé.

'(Risas) Las únicas tensiones que hay son en la espalda y las piernas. Los masajistas están ahí para darnos un masaje y quitarnos todas las tensiones. No hay nada. Hay siempre un excelente ambiente con todo el mundo', dijo el medio, de 28 años.

Después del amistoso del 8 de junio, una victoria de Francia ante Bulgaria por 3-0, Giroud aclaró a una pregunta de un periodista que había permanecido discreto gran parte del encuentro porque 'no había recibido los pases a pesar de sus desmarques'.

El delantero del Chelsea no citó en ningún momento a Mbappé, pero el delantero del PSG se dio por aludido y mostró su enfado, según informa este jueves L'Équipe.

'No hay nada. En todo caso, delante de mí, nada. Tal vez haya habido una mala transmisión de la información. Todos los franceses conocen a Kylian, todas sus cualidades, hace cosas extraordinarias para la edad que tiene. No he visto nada, no he notado nada. No siento tensiones, lo que hay son sonrisas, música y masajes', cerró.

A un año que acabe su contrato en el Manchester United, Pogba fue cuestionado sobre un posible interés del PSG para contratarlo.

'Me queda un año de contrato, todo el mundo lo sabe. Aún no he tenido una proposición concretar (para renovar). Acabamos la temporada, tuvimos la final de la Liga Europa (perdida ante el Villarreal) y luego las vacaciones. No he hablado con el entrenador (Ole Gunnar Solskjaer)', indicó.

El centrocampista aseguró que su futuro ahora es la Eurocopa, que comienza para Francia en cinco días ante Alemania.

'No nos toca Australia (su primer rival en el Mundial de 2018), comenzamos fuerte y vamos a preparar ese partido que es de los gordos', asumió.

El jugador aclaró que no se les 'va a subir a la cabeza' el hecho de partir como uno de los claros favoritos y certificó que afrontan el torneo con 'la buena mentalidad'.

También opinó sobre la diferencia de tener una delantera con Giroud o con Karim Benzema. 'Son ciertamente dos estilos diferentes, con cualidades diferentes fuera de lo normal'.

Indicó que con Giroud se puede jugar apoyándose en su capacidad de aguantar el balón y de su buen juego aéreo, mientras que con Benzema hay más trato del balón y profundidad. EFE