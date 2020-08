Pol Espargaró afirma que el fin de semana ha sido injusto

Madrid, 9 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que no pudo concluir la carrera de la República Checa, no estaba muy contento pues desde su punto de vista 'no ha terminado siendo un buen fin de semana, con lo de ayer y con lo de hoy', y cree que el gran premio 'ha sido bastante injusto' con él.

'Así son las carreras y tenemos que lidiar con estas cosas. La carrera fue bien, iba detrás de Brad viendo cómo iban quemando los neumáticos mientras yo me dedicaba a gestionar la situación, simplemente jugando con los mapas para tratar de ser lo más fuerte posible al final de la carrera, porque hemos visto cómo todo el mundo ha rodado lento en las últimas vueltas y yo simplemente quería ir lo más tranquilo posible sin perder la cabeza, pero ha pasado lo que ha pasado, y no he podido mostrar mi potencial', se lamentó.

'Me alegro por Brad, es un buen tío, rápido, y se lo merece, y porque mi trabajo de los últimos cuatro años ha dado sus frutos, pero estoy decepcionado porque hoy lo tenía', continuó Pol.

'Estoy contento por Brad, contento por la fábrica, por todo el mundo, porque creo que todo el mundo se merece esta victoria, pero está claro que me habría gustado que hubiera venido de mi mano, o al menos que hubiésemos sido dos KTM en el podio, 1-2 o 2-1, como lo quieras ver. Creo que hubiese sido un premio mucho más justo', explicó el pequeño de los hermanos Espargaró.

En cuanto a su percance con Zarco, Pol Espargaró dijo: 'Todos cometemos errores, te pasas dos metros frenando porque te has despistado, o porque se te bloquea la rueda de delante y golpeas al piloto de delante, o simplemente no evitas un contacto, como se podría haber evitado hoy. Y me he ido al suelo. Él no ha evitado el contacto y eso ha hecho que me cayera y así lo ha visto Dirección de Carrera y por eso le ha penalizado'.

'Lo que me da rabia es que pudiendo evitar una caída, con lo que eso conlleva, con la posibilidad de que haya una lesión, no haya hecho el mínimo esfuerzo por evitar la colisión, que por su parte era muy fácil evitarlo. Es lo que hay, esto son carreras, a veces no son justas, pero este fin de semana no lo ha sido con nosotros, empezó ayer con la vuelta rápida, que me hizo salir en segunda línea en vez de en primera, y hoy con esta acción de Johann. Hay que volverse a subir a la moto y volver a pelear en la próxima carrera en Austria', señaló Pol Espargaró.

Dolido con la situación Pol Espargaró recalcó: 'Al final, que un piloto tire a otro, no es algo normal. La culpa es del que lo tira, porque yo no me hubiera caído si él no me hubiese tocado ahí, me he caído precisamente porque se ha apoyado en mi cuerpo para hacer la curva'.

'Por eso creo que la penalización es clara y no creo que alguien pueda rebatirla, así lo ha visto Dirección de Carrera, pero hay veces que la 'long lap penalty' funciona muy bien, porque está en un sitio donde se pierde tiempo, pero aquí ha sido una broma; ni siquiera creo que lo haya hecho correctamente, porque la regla dice que el piloto y la moto tienen que estar por dentro de la línea blanca, y él tenía el cuerpo por fuera', menciona aún indignado Pol Espargaró. EFE