Pol Espargaró afirma que el podio 'significa mucho'

Misano Adriático (Italia), 24 oct (EFE).- El español Pol Espargaró consiguió su primer podio con la Repsol Honda RC 213 V y, por eso, destacó que 'significa mucho', pues 'tiras un muro, el de los podios en el Repsol Honda, y la verdad es que es una liberación'.

'Tomé una decisión que creo que era la adecuada para mi carrera, pero todo el mundo ha visto que he tenido dificultades durante todo este tiempo, y conseguir por fin este resultado es algo muy positivo para mí', insiste Pol, quien recuerda que 'como dice Marc -Márquez-, a nivel de 'ego' es algo positivo para mí, para el equipo, pero es también algo importante porque el equipo ha trabajado muchísimo'.

'Durante la pandemia, las fábricas japonesas se han visto más afectadas que las europeas, y sentía que nos costaba más subsanar nuestros problemas porque no podían trabajar tan arduamente como las fábricas europeas, por lo que conseguir este podio es muy importante, y me siento muy contento por mí, pero sobre todo por Repsol Honda, que ha trabajado muchísimo', insiste Pol Espargaró.

No obstante, el piloto de Repsol reconoció sus errores al señalar: 'Hay dos cosas: una, no creo que mi opción de neumático trasero haya sido la adecuada, en la carrera anterior usé el medio trasero y podía frenar mejor la moto, y hoy tenía dificultades, no me sentía cómodo en la entrada de la curva porque me deslizaba demasiado de atrás, y es el mismo problema que tuve el primer fin de semana en Misano con el blando y escogimos el medio aquél domingo'.

'Y lo segundo es que Marc es muy bueno en las primeras vueltas con la moto con el depósito lleno, es muy bueno a la hora de adelantar pilotos. Es algo que tengo que aprender de él, por supuesto, porque tiene más experiencia con esta moto y sabe un poco mejor cómo gestionar la frenada para adelantar, y a mí me cuesta adelantar en las primeras vueltas', comenta Espargaró.

'Me tomo demasiado tiempo, y cuando pude adelantar a Miguel, la carrera ya estaba hecha para mí, ya se habían ido Pecco, Jack y Marc un segundo y medio y no pude darles caza, no podía llegar porque estaban pilotando muy rápido y yo iba en solitario, así que tengo que mejorar esto, tengo que trabajar esto, tanto en elegir bien el neumático como en cómo atacar en las primeras vueltas', insistió.

'El mejor momento del fin de semana fue en el tercer entrenamiento libre, porque en condiciones de mojado pude hacer esta vuelta que me permitió pasar directo a la Q2 y que hizo que me clasificase cuarto, porque así definí la mitad de mi carrera', reconoció el piloto de Repsol.

'Sin tantos agobios como tienes atrás -en la formación de salida- puedes aplicar tu estilo de pilotaje, todo va más rodado, todo es más fácil, porque los ritmos son altos, y me resultó mucho más fácil la carrera comenzando cuarto que si hubiese empezado más atrás', aseguró sin dudar Espargaró.

'La importancia que tiene este podio es que es algo muy importante para Repsol Honda y hacer doblete es increíble después de varias temporadas duras, no sólo ésta, porque el año pasado fue duro para el Repsol Honda, es importante', comentó.

'Esta es mi mejor posición en MotoGP, pues como máximo había conseguido ser tercero en KTM, así que es algo importante para mi carrera y siento más liberación, no habéis visto cómo han estado trabajando todos en los últimos tiempos', reconoció Pol Espargaró. EFE

