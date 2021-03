Pol Espargaró afirma que 'ha sido un día con una buena progresión'

Madrid, 10 mar (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), quinto mejor tiempo en la primera jornada de la segunda sesión de entrenamientos en el circuito de Losail, ha señalado al término de la misma que 'ha sido un día con una buena progresión'.

'Cada día mejoramos más y ni yo, ni creo que los de aquí, esperábamos estar donde estamos ahora, este tiempo es muy rápido aunque no nos interesa tanto la vuelta rápida, porque sólo es una vuelta y para la carrera tienes que hacer más de veinte iguales', reconoce el piloto de Repsol.

'En cuanto al ritmo también estamos sorprendidos, y yo el primero, no me esperaba no ser rápido, sino sentirme bien con la moto, sentir que las cosas cuando quiero salen, y eso es muy interesante. Yo creo que sí, que tenemos margen aún, hemos visto que los pilotos punteros están rodando cada vez más rápido y creo que eso denota que aún hay margen de mejora a pesar de que siempre las Ducati a una vuelta aquí van muy rápido, y las Yamaha también', explica Pol Espargaró.

'Me noto bien, aunque no suficientemente preparado. Tan solo es el tercer día encima de la moto y estamos entre los cinco primeros en el mismo tiempo que el cuarto y eso quiere decir que las cosas van bien, aunque aún hay mucho por hacer', explica Espargaró.

'Hemos probado algunas cosas en cuanto a puesta a punto de la moto y podemos decir que en altura delantera, trasera, es muy parecido a lo que lleva Marc, y realmente es lo que yo quería, no quiero liarme mucho antes de ir rápido', comenta el piloto de Repsol, para agregar que 'empezar a cambiar cosas en la moto ahora es muy prematuro y lo que es simple es rápido'.

En lo que se refiere a las novedades aerodinámicas exhibidas por el probador alemán Stefan Bradl, Pol Espargaró ha reconocido que el equipo 'tiene una manera de trabajar muy clara. El paquete aerodinámico es importante en la moto y se tiene que probar muy bien, ya que puede conllevar caídas y no estoy en el momento en el que quiero probar este tipo de cosas y Stefan conoce mucho más la moto y lo ha estado probando, así que cuando crean que las piezas pueden ser interesantes las probaré'.

'Quiero experimentar cuál es el límite de la moto y para eso necesito más vueltas, con los neumáticos blandos y cada vez que hago una vuelta rápida el ritmo baja notablemente', reconoce el piloto de Repsol Honda, que reconoce que 'aún tengo que mejorar a una vuelta y eso probablemente cambie los límites y ruede más cómodo a un ritmo inferior básicamente porque pueda coger más confianza'.

'Es sólo el tercer día encima de esta moto y me quedan dos y voy a intentar exprimirlos al máximo a pesar de que parece que el viernes no pinta muy buen tiempo, incidió Pol Espargaró. EFE