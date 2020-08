Pol Espargaró asegura que 'hablen bien o mal, que hablen' sobre las KTM

Madrid, 20 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16) ha comentado sobre el buen rendimiento de su moto y de las KTM en general que 'puede que eso de que estemos delante escueza un poco, porque somos relativamente nuevos en el campeonato, y ver que estamos ahí delante y que luchas por carreras a veces no gusta, pero como se dice, hablen bien o mal, que hablen'.

'Espero que sigan hablando, y que sea bien, porque eso siempre gusta más, los elogios que las críticas, pero insisto, que se hable quiere decir que estamos ahí', agrega Espargaró.

Al explicar su reunión con Dirección de carrera, el piloto de KTM aclaró que 'ellos, después de tantas cosas que han pasado en estas dos últimas carreras, querían llamarnos para entender un poquito qué había pasado desde nuestro punto de vista, porque tú por la televisión puedes ver algo, por las reacciones de los pilotos, pero realmente tienes que vivir las historias y te las tienen que contar los protagonistas para que entiendas que ha pasado'.

'Freddie (Spencer), que es una leyenda de MotoGP, quería entenderlo desde nuestro punto de vista porque entiende que nosotros encima de la moto pensamos cosas muy distintas de las que la gente ve en la tele. Querían entender qué había pasado, que trajéramos los datos de nuestra moto, la electrónica, y que ellos pudieran ver cuál ha sido el problema', continuó explicando el piloto de KTM.

'Junto a Mike Leitner, el jefe del equipo, les hemos expuesto lo que pasó, ellos lo han entendido perfectamente; incluso fueron ellos los que con un vídeo ven que Miguel está cayendo justo antes de impactar con mi moto, y eso lo hemos visto también en la telemetría y querían más que nada entender la situación porque incluso viendo la tele y creyendo qué es lo que ha pasado hay muchas veces que hay cosas que se escapan, y querían entenderlo', recalcó.

'Estaban totalmente de acuerdo con Mike y conmigo, han entendido la situación, que era un lance de carrera y que si alguien pudo haberlo evitado era Miguel -Oliveira-, que estaba perdiendo la rueda delantera justo antes de impactar conmigo. Así que todos de acuerdo, y esto sigue', incidió Pol Espargaró.

'Me ha gustado que llamaran para pedir explicaciones de lo que ha pasado, porque muchos medios de comunicación que han estado hablando del tema estos días se han lanzado a la torera a hablar sobre el tema sin conocer absolutamente nada', dijo algo molesto.

'A mí también me gusta explicar lo que pasa así y que no sea vía redes sociales, con alguien que entendiera la situación y así lo entendieron en la última carrera cuando todo el mundo me lapidaba y hubo penalización, y aún así siguieron lapidándome, y me han lapidado después de esta carrera en Austria y la FIM me ha dado otra vez la razón', continuó.

'Lo aprendí sobre todo en Yamaha, a vigilar los adelantamientos pues tuve algún rifirrafe con Jorge -Lorenzo- y lo entendí, por eso hay que tener un respeto un poco mayor con los compañeros de equipo, sean del piloto de fábrica o el satélite. Además, en KTM no hay un piloto de fábrica y otro satélite, todas las motos son iguales y todos tenemos las mismas opciones de ganar, aquí está la gracia de la fábrica', explica Pol Espargaró sobre su percance con Oliveira.

'Parte del barullo con este incidente fue porque Miguel, cuando pasó lo que pasó, se quejó muchísimo, y yo no me quejé. A lo mejor en ese momento, si yo hubiera levantado los brazos o le hubiera hecho una peineta, alguien me habría creído a mí', lamenta.

'Pero no vi oportuno encararme con él, al igual que no vi que fuese oportuno sacar los datos ante la prensa, después de hablar con el equipo ya que he aprendido en este tiempo a estar más calmado, me fui a dar una ducha, ni pasé por el box, él salió liando la marimorena y yo intenté mantenerme más tranquilo, sabiendo que era un compañero de equipo y que eso a la marca no le va nada bien', manifiesta Pol Espargaró. EFE