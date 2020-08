Pol Espargaró asegura que 'la segunda línea está bien'

Madrid, 15 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (KTM RC 16) consiguió la quinta plaza en la clasificación para el Gran Premio de Austria después de haber sido el más rápido en casi todos los entrenamientos, pero aún así destacó que 'la segunda línea está bien, es importante estar ahí y tendré que hacer una buena carrera pero era más importante para mí tener un buen ritmo'.

'Ha sido un buen día, pues en el FP4 hemos conseguido el mejor ritmo de todos, algo súper importante para mañana, aunque desgraciadamente he cometido un error y me he caído', lamentó el pequeño de los Espargaró.

'Iba a tope en la moto y cada vez más rápido, incluso más en esa vuelta, y ha sido demasiado para el neumático delantero, lo que obviamente no ha ayudado mucho en el oficial y me he quedado a 160 milésimas de la 'pole', así que imagina lo apretado que está todo', destaca Pol Espargaró.

'Con la caída he tenido que usar la segunda moto y no la sentía igual que la otra, así que el resultado está muy bien, incluso podría haber mejorado algo en mi última vuelta, pero he cometido algunos errores. Estoy contento, quinto, segunda línea y listo para pelear', incidió el piloto de KTM.

Sin la caída, probablemente Pol Espargaró hubiese podido mejorar su rendimiento aunque eso 'nunca se sabe', pero reconoce que 'una caída quita algo de confianza y de una moto a otra suele notarse algo de diferencia por lo que cada pequeña cosa cuenta cuando las distancias son tan pequeñas'.

'Para mí era importante ganar confianza en el ritmo de carrera, entender si mañana podemos ser capaces de pelear por algo importante, más importante casi que el oficial', explicó Pol Espargaró quien agregó que 'si no hay ningún contratiempo creo que puedo hacer una buena carrera, tenemos un buen ritmo, tengo confianza y la puesta a punto de la moto es muy buena'.

'Hay que estar tranquilo al principio e intentar aguantar para apretar al final pues estamos ante la posibilidad de hacer un buen resultado, pero ya hemos visto cómo son las carreras, por ejemplo en la República Checa. Intentaré hacer lo mejor', dijo Pol Espargaró, quien recordó el percance sufrido entonces con el francés Johann Zarco que le obligó a abandonar la carrera de Brno. EFE