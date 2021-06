Pol Espargaró asegura que 'no tendría vergüenza' si Honda tiene concesiones

Montmeló (Barcelona), 5 jun (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) ha asegurado que 'no tendría vergüenza' en disfrutar de concesiones el año que viene, pues en el caso de que Honda no consiguiese resultados en la actual temporada podría acogerse a una serie de ventajas a la hora de evolucionar sus motos el próximo año.

'A mí no me avergüenza, sinceramente, y creo que a Honda no debería avergonzarle. Estamos en la elite del motociclismo y aquí todo el mundo invierte mucho dinero y, además, hay otra cosa: no por mucho dinero que tengas o inviertas obtienes mejores resultados, eso es así, es la competición', reconoce sincero Pol Espargaró.

'A mí no me avergonzaría tener concesiones y, si te soy sincero, ahora mismo las necesitamos, porque no tenemos días de test y tan solo he hecho cinco en este año, que es nada, la moto no está al nivel que nos gustaría a todos nosotros, y el año que viene vamos a tener los mismos días de test y vamos a seguir estando en la misma situación complicada que ahora', señala el piloto de Repsol Honda.

Espargaró destacó que el problema este domingo será la elección de los neumáticos pues 'tenemos un par de neumáticos que nos rondan para utilizar mañana, pero no sabemos el desgaste que va a haber, primero porque parece que esta noche va a llover y va a limpiar toda la goma que hay en pista; segundo, porque corremos en un momento atípico, antes de Moto2; y tercero porque no sabremos la temperatura que hay en pista'.

'Estas tres cosas son clave para escoger el neumático para mañana, estamos entre dos neumáticos tanto en el tren trasero como en el tren delantero, así que la situación es compleja y difícil tanto delante como detrás, no sólo para poder hacer una buena carrera sino para terminarla sin tener una caída, que es lo que nos gustaría, por lo que veremos estas cosas mañana para analizar qué camino tomar', explicó el piloto de Repsol.

'El tren delantero para mí es bueno, es bueno y además es nuestro punto fuerte. No encuentro en el tren delantero una debilidad, al contrario, creo que es algo muy bueno que tenemos y que tenemos que conservar', asegura convencido Pol Espargaró.

'El único problema es que, desde que he llegado yo, no sé antes, como el tren trasero no tiene la adherencia que nos gustaría, ¿qué haces?, pues potenciar la parte que sabes que funciona, que es el tren delantero', explica Espargaró.

'Cuanto más pierdes acelerando o girando, más tarde frenas, entonces es normal que en el punto en el que más ventaja tienes más intentes sacar el tiempo, porque de la otra manera no puedes y más crítico se vuelve, pero no tenemos que confundir eso con que es una parte mala de la moto, todo lo contrario, tenemos que mantenerlo, conservarlo, y si podemos, potenciarlo. El problema principal que tenemos es en el tren trasero, no en el delantero', asegura convencido el piloto de Repsol Honda. EFE